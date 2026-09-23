Вони поглинають зайву вологу і захищають речі від цвілі під час транспортування чи зберігання

Маленькі пакетики із силікагелем, які часто кладуть у коробки з взуттям, можуть стати в пригоді й у побуті. Вони добре вбирають зайву вологу та допомагають захистити речі від сирості й цвілі, тому мають чимало способів застосування. Tech.Wp розповідає, як можна використовувати силікагель вдома.

Як силікагель допоможе електроніці?

Силікагель може допомогти, якщо ваш телефон або інший електронний пристрій намокне. У таких ситуаціях часто пропонують занурити пристрій у рисі, але експерти не рекомендують цей метод, оскільки рисинки можуть застрягати в портах.

Краще покласти пристрій у пакет із застібкою разом із великою кількістю силікагелю – у маленьких пакетиках або у вигляді гранул. Залиште його там на 24–48 годин.

Як силікагель допоможе на кухні?

Силікагель може стати в пригоді й на кухні, адже він поглинає зайву вологу та допомагає довше зберігати сухі продукти хрусткими. Наприклад, його можна використовувати для панірувальних сухарів. Водночас для зберігання харчових продуктів варто брати лише герметично закриті пакетики із силікагелем, які призначені для такого використання. Їх не можна відкривати, а самі гранули не повинні потрапляти в їжу.

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Як запобігти іржі, конденсату та неприємним запахам за допомогою силікагелю?

Силікагель добре підходить для зберігання речей, схильних до впливу вологи. Кілька пакетиків, покладених у ящик з інструментами, можуть допомогти захистити їх від іржі. Так само він діє щодо прикрас, які завдяки сухому середовищу довше зберігають гарний вигляд і не тьмяніють.

Ці пакетики також можна використовувати в автомобілі та у ванній кімнаті. Якщо розкласти їх на панелі в авто, силікагель допоможе зменшити утворення конденсату на склі. Так само це працює й у ванній.

Крім того, силікагель діє як простий поглинач запахів, тому його можна класти у взуття, спортивні сумки та різні місткості.