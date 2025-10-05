Перед тим як висушити раковину, Лінсі ретельно дезінфікує всю поверхню антибактеріальним універсальним спреєм

Після миття посуду багато хто лишає мийку вологою, проте і її потрібно підтримувати в чистоті. Woman and Home розповідає, чому мийку потрібно прибирати після кожного використання.

Експертка з прибирання Лінсі Кромбі розповіла, що про раковину часто забувають під час прибирання, але це місце теж потребує більше уваги.

«Після очищення раковини завжди витирайте її насухо, але навіщо? Тому що стояча вода призводить до появи бактерій та цвілі. Тому суха раковина означає свіжу та гігієнічну», – пояснює Лінсі.

Перед тим як висушити раковину, Лінсі ретельно дезінфікує всю поверхню антибактеріальним універсальним спреєм. Щоб висушити ділянку, використовуйте чисту тканину з мікрофібри: вона чудово вбиратиме вологу і її можна прати в пральній машині, щоб позбутися будь-яких стійких мікробів.