Неправильне прання швидко зіпсує їхні властивості

Рушники з мікрофібри чудово вбирають вологу, не залишаючи розводів та не дряпають поверхні. Але неправильне прання швидко зіпсує їхні властивості. Southern living розповідає, як правильно прати рушники з мікрофібри, щоб вони довго залишались ефективними.

Як правильно їх прати у пральній машинці?

Рушники з мікрофібри потрібно прати окремо від іншого одягу. Через волокнистий матеріал, вони відомі тим, що притягують ворсинки, які можуть потрапляти з інших матеріалів під час прання.

Також перед запуском циклу прання потрібно додати м’який засіб для чищення, щоб видалити бруд, пил та залишки. Все через те, що багато мийних засобів містять агресивні хімічні речовини, які руйнують волокна рушників. Краще використовувати м’який мийний засіб, з нейтральним pH для захисту тканини, який очищає за допомогою натуральних мийних ферментів.

Вкрай важливо не прати рушники з мікрофібри з хлорним відбілювачем, адже він пошкодить та зіпсує ваші рушники. Окрім цього пом’якшувач для тканин також не потрібно додавати під час прання, тому що він не пом’якшить тканину, а навпаки залишить восковий шар на волокнах, який погіршуватиме поглинальну здатність.

Як правильно прати рушники з мікрофібри вручну?

Щоб випрати рушники з мікрофібри вам знадобиться відро або раковина, наповнена теплою водою, змішаною з кількома краплями м’якого мийного засобу для посуду. Далі вам потрібно буде замочити рушники в розчині на 10-15 хвилин. Після цього обережно протріть їх руками, щоб очистити тканину від бруду та пилу.

Після того, як ви виперете всі рушники, злийте воду з милом, а потім ретельно прополощіть кожен рушник під проточною, доки мильна піна повністю не зникне. Потім видавіть зайву воду.