Навіть за низьких температур у вашому холодильнику можуть рости шкідливі бактерії

Кухня – серце дому, тому часто це також найбрудніше місце в помешканні. Є очевидний безлад, як-от використаний посуд, липка підлога або кірка в духовці. Але є зони та об’єкти, на які не звертають увагу та забувають прибрати. Які найбрудніші місця на вашій кухні та як правильно їх прибирати, розповідає The Spruce.

Кнопки, ручки, сенсорні панелі

Кожен прилад на вашій кухні має певний тип панелі керування або ручку, до якої торкаються під час кожного використання. Важливо пам’ятати щотижня мити всі ці ручки, кнопки чи сенсорні панелі, оскільки ми часто про них забуваємо. Особливо, якщо ви торкаєтеся до них, коли готуєте або торкаєтеся сирої їжі. Обов’язково почистіть ручки кухонних шаф, ручки приладів і панелі керування за допомогою дезинфікуючої серветки або спрею для дезінфекції та чистої тканини чи паперового рушника.

Раковина

Незважаючи на те, що через кухонну раковину тече багато води, мікроби ховаються на поверхні, особливо в щілинах, де раковина з’єднується зі стільницею, навколо зливу та сміттєвих пробок. Кухонну мийку слід дезінфікувати після кожного приготування їжі, миття посуду або принаймні один раз на день, а також не забувайте про ручки, змішувач і стійки біля мийки. Вони вловлюють усі бризки, коли ви змиваєте забруднену їжу. Використовуйте засіб для чищення раковини, який містить дезінфікуючий засіб, і чистий рушник або одноразові дезінфікуючі серветки.

Губки, щітки, ганчірки, рушники

Щоб скоротити використання паперових рушників і зменшити їх вплив на навколишнє середовище, у багатьох домівках використовують целюлозні губки, щітки для миття раковин і тканинні кухонні рушники. На жаль, кухонні губки та щітки містять високий рівень бактерій, якщо їх не мити та дезінфікувати належним чином. Якщо ви використовуєте ці речі, їх слід мити в гарячій воді після кожного приготування їжі або чищення. Щітки для миття раковини та овочів можна поміщати в посудомийну машину для ретельного очищення після кожного використання.

Холодильник

Навіть за низьких температур у вашому холодильнику можуть рости шкідливі бактерії. Більшість фруктів і овочів залишаться свіжими довше, якщо їх не мити перед зберіганням. У цьому випадку важливо часто мити ящики, щоб уникнути забруднення в майбутньому, оскільки там можуть залишитися залишки їжі або бактерії. Те ж саме відбувається з сирим м'ясом, яке зберігається в холодильнику. Рідина з упаковки накопичується в шухлядах і по краях полиць. Навіть упаковані продукти багато разів оброблялися та зберігалися, перш ніж потрапили у ваш холодильник.

Щоб позбутися будь-яких бактерій, а також дріжджів і цвілі, які можуть там рости, знімайте ящики або полиці холодильника щомісяця та мийте поверхні м’яким миючим засобом і гарячою або теплою водою. Висушіть чистою тканиною або паперовим рушником. Між ретельним чищенням витирайте будь-які розлиті рідини та швидко протирайте внутрішні поверхні серветкою для дезінфекції.

Крім того, витріть пил із верхньої частини приладу та пропилососіть ззаду та знизу. Зніміть вентиляційну кришку, щоб пропилососити котушки. Пил на змійовиках змушує холодильник інтенсивніше працювати, щоб залишатися холодним, споживаючи більше енергії, а частинки їжі, що ховаються під ними, є магнітами для комах.

Дошки для нарізання

Дошки для нарізання, особливо дерев’яні, можуть утримувати бактерії в крихітних закутках і щілинах, які з’являються навіть після одноразового використання. Важливо мати принаймні дві окремі дошки: для фруктів і овочів та для м’яса. Це зменшить перехресне забруднення під час приготування їжі.

Мийте кожну дошку після кожного використання гарячою водою з милом і добре споліскуйте гарячою водою. Потім повністю висушіть паперовим рушником або чистим кухонним рушником. Не залишайте дошки висихати, оскільки бактерії люблять тепле вологе середовище. Ви також можете придбати дошки, які можна помістити в посудомийну машину для більш ретельного очищення.

Кавоварка, блендер та інші дрібні побутові прилади

Навіть чиста вода, яка залишається в теплому вологому середовищі, як-от кавоварка, може створити ідеальні умови для розвитку бактерій, дріжджів і цвілі. Деякі дрібні прилади необхідно чистити після кожного використання. Принаймні раз на тиждень розбирайте та ретельно очищуйте дрібну побутову техніку. Деякі компоненти можна безпечно поміщати в посудомийну машину, а інші слід помити в гарячій воді з милом, потім сполоснути в гарячій воді та повністю висушити. Таку саму процедуру очищення слід застосовувати до такого посуду, як відкривачки для консервів, мірні ложки та чашки.

Багаторазові контейнери для їжі, сумки для закупів, пляшки для води

Щоразу, коли ви використовуєте багаторазовий контейнер, господарську сумку чи пляшку з водою, існує ймовірність перехресного зараження бактеріями, якщо вони не були належним чином очищені. Контейнери слід повністю розібрати та помістити в посудомийну машину або помити гарячою водою з милом, сполоснути гарячою водою та повністю висушити. Більшість багаторазових сумок для покупок можна кинути в пральну машину для ретельного очищення.

Додаткова порада щодо пакетів для покупок: тримайте їх окремо – призначте один або кілька для засобів для чищення, один – для сирих фруктів і овочів, один – для сирого м’яса, а інший – для упакованих товарів.

Стільниця

Не нехтуйте своїми кухонними стільницями – це часто місця, де щодня кладуть гаманці, сумки для покупок та різні предмети для приготування їжі. Візьміть дезінфікуючу серветку або чисту тканину та дезінфікуючий спрей і очищуйте стільницю перед приготуванням їжі або принаймні один раз на день. Не використовуйте губку або використану ганчірку для миття посуду, оскільки вони можуть містити бактерії та мікроби. Принаймні щотижня виділіть час, щоб зазирнути в кути, під дрібну побутову техніку та по краях між плитою чи холодильником і стільницею.

Сільнички та перечниці

Їх часто використовують під час приготування їжі. Ретельно протирайте їх дезінфікуючою серветкою після кожного приготування їжі та ретельно мийте щотижня.