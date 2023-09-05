Особлива конструкція дозволяє розподіляти воду по всій чаші

Унітаз – один з найважливіших предметів в кожній ванній кімнаті і туалеті. Хоча при проектуванні інтер'єру ми зазвичай орієнтуємося на вибір душової кабіни, ванни і умивальника, добре підібраний унітаз теж має вирішальне значення для комфорту, функціональності і зручності використання санвузла.

Унітази повинні бути міцними і якісними. Сама конструкція також важлива, оскільки вона запобігає розбризкуванню води і сприяє ефективному омиванню внутрішньої частини унітазу. Ви можете вибирати між класичними унітазами і моделями без обідка. Про особливості та переваги останньої розповідає «Леокераміка».

Головна відмінність – в конструкції самої чаші. Унітаз без обідка відрізняється від класичних, раніше відомих моделей, головним чином конструкцією верхньої частини. Внутрішня частина також має дещо інший контур, щоб забезпечити ефективне ополіскування без розбризкування води.

Обід в традиційних чашах запобігає витіканню води, але бруд, в тому числі небезпечні бактерії, накопичуються в важкодоступному місці глибоко всередині обода. Унітаз без обідка не має поверхонь, які можуть ускладнити підтримання чистоти. Крім того, керамічна поверхня чаш без обідка часто покривається гідрофобними покриттями, що запобігають осіданню бруду.

Особлива конструкція дозволяє розподіляти воду по всій чаші. Також такі моделі вимагають менше води для ефективного змиву, ніж унітази традиційної форми, і неважливо, чи буде це підлогова модель, чи підвісний унітаз. Вода ефективно досягає всіх куточків і видаляє забруднення. Економія, отримана за рахунок більш низького споживання води, призводить до більш низьких рахунків за комунальні послуги.

Переваги унітазу без обідка: