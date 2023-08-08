Всю керамічну плитку краще купувати в одному місці, відразу весь обсяг з однієї партії

Обробка ванної кімнати плиткою – варіант дуже практичний: плитка легко миється, стійка до перепадів температури та вологості. Але тут є низка тонкощів та нюансів, які потрібно знати заздалегідь, особливо якщо плануєте класти плитку самостійно. Про що потрібно пам’ятати перед обробкою ванної кімнати плиткою, розповідає VBud.

Підготовка приміщення та закупівля матеріалів

Спочатку змінюються комунікації, а вже потім, коли вся функціональна частина готова, займаються декоруванням. Сучасні стандарти припускають, що класти плитку потрібно на більш-менш рівну основу. У нашому випадку це перепад висот до 5 мм на 1 м2. Якщо у вас більше, то доведеться вирівнювати шпаклівкою, штукатуркою або стяжками.

Головний секрет довговічної обробки – гарні матеріали та ґрунтовка. Ґрунтування стіни має сенс як перед вирівнюванням, так й перед безпосереднім встановленням плитки. Зверніть увагу на суміші з антигрибковими та гідрофобними властивостями.

Вирівнювання стін та підлоги

Якщо у вас неідеальні стіни або підлога це ще не означає, що доведеться починати складні та витратні роботи. До 3 мм на метр можна вирівняти шпаклівкою, але варто віддати перевагу варіантам на основі цементу. Гіпсові, хоч і більш поширені, гірше підходять для ванної, руйнуються під впливом вологи.

У процесі зняття плитки ви можете виявити значні нерівності підлоги. Крім бетону, сьогодні існують самовирівнювальні суміші, які потребуватимуть значно менших зусиль. Якщо плитка виявилася на рідкість «міцна», ніяк не хоче зніматися, іноді розчин або суміш заливають на стяжку в 2-3 см прямо зверху, а вже потім кладуть нову обробку.

Вибір керамічної плитки та розмітка

Дізнатися, скільки плитки потрібно, нескладно. Необхідну площу ми ділимо на площу однієї плитки, додаємо 10-15% на бій, брак. Але ці обчислення підходять тільки у разі вибору однотонного, абстрактного варіанту. Якщо ж ви надаєте перевагу складним орнаментам, дизайнерським моделям чи поєднанню декількох видів плитки, у такому варіанті знадобиться більш детальний розрахунок.

Якщо у вас вже підготовлене приміщення, можна починати розмітку. Навіть якщо ви все порахували і спланували до початку будь-яких робіт, краще перевірити ще раз цифри та накреслити розкладку. Пам’ятайте, якщо почати класти плитку від одного з кутів, то неминуче в іншому її доведеться підрізати. Зараз дуже популярна керамічна плитка великого формату, а дрібні обрізки, на їх фоні, можуть сильно зіпсувати враження.

На проекті все розкладати бажано щодо центру, не залишаючи надто вузькі вставки з обох боків. Орієнтир тут простий: залишайте більше половини. Сама розмітка на місці зазвичай починається з дальнього від дверей кута. За допомогою рейки перевіряємо рівність підлоги. Також від кутів креслимо лінію, їх перетин має утворити кут 45 градусів.

Навіть якщо ви не робили повну розкладку та проект, спочатку вираховуємо точну кількість цілого кахлю, а залишок розбиваємо на симетричні з обох боків частини.

Яку плитку вибрати

Основне навантаження припадає на підлогу, а значить для неї варто обрати варіант зі зносостійкістю III класу, товщиною 6-9 мм. Для стін такі параметри будуть вже зайвими, тут цілком вистачить II класу. Зверніть увагу на показник водопоглинання плитки, найбільш оптимальним буде близько 20%.

Всю керамічну плитку краще купувати в одному місці, відразу весь обсяг з однієї партії. Річ в тому, що навіть у одного виробника можуть трохи змінюватися характеристики продукції. Трохи інший тон в новій партії або трохи інша товщина можуть сильно погіршити фактичний результат.