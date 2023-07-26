Якщо квартира знаходиться в старому будинку, може знадобитися заміна труб, батарей, вікон тощо

Ремонт під ключ – популярна послуга у будівельних компаніях. Після такого ремонту квартира повністю готова до проживання, тому така послуга стає все більш затребуваною. Що входить у ремонт під ключ, які його переваги та від чого залежить вартість, розповідає «Реммо».

Що таке ремонт під ключ

Ремонт під ключ включає повний перелік робіт у всій квартирі чи в окремій кімнаті. Одна компанія повністю ремонтує приміщення: вирівнює стіни, прокладає електропроводку, робить фінішне оздоблення стін, стелі тощо. Після ремонту у квартирі залишається лише розставити меблі та побутову техніку.

Часто поняття «ремонт під ключ» плутають із комплексним ремонтом. Це схожі послуги, але вони мають певні відмінності. Комплексний ремонт – це повне оздоблення всієї квартири або будинку, а ремонт під ключ може виконуватись в окремому приміщенні. Для цього необов’язково залишати квартиру. Приміром, власники можуть жити у спальні та вітальні, поки майстри ремонтуватимуть дитячу кімнату.

Які роботи включає ремонт квартири під ключ

Перелік робіт під час ремонту під ключ залежить від приміщення та його первісного стану. Ремонт починається зі складання проекту та завершується, коли квартира повністю готова до проживання.

Що входить у ремонт квартир під ключ:

Розробка проекту. Для цього потрібно провести огляд приміщення, зняти необхідні вимірювання, скласти план. Якщо ремонт передбачає перепланування квартири, то може знадобитися узгодження у відповідних інстанціях. Без отримання дозвільних документів розпочинати ремонт не можна. Складання кошторису, розрахунок бюджету ремонту. Вартість робіт та матеріалів погоджується із замовником та відображається у договорі. Закупівля будівельних та оздоблювальних матеріалів. Якщо власник квартири хоче самостійно придбати матеріали, то цей крок пропускають. Демонтаж наявного оздоблення. Для квартири у новобудові без оздоблення цей етап не потрібен. Знесення перегородок. Це потрібно лише в тому випадку, коли ремонт передбачає перепланування. Установка нових перегородок, якщо це потрібно. Прокладка або заміна електропроводки. Вирівнювання стін, підлоги, стелі. Фінішне оздоблення. Технологія обробки залежить від вибраних матеріалів. Для стін можна використовувати шпалери, декоративна штукатурка, фарба. Для підлоги – лінолеум, паркет, ламінат, дерево. Для стелі – фарба, натяжне полотно, підвісні конструкції. Вивіз будівельного сміття.

Це зразковий список. У конкретному проекті він може бути скорочений або розширений залежно від складності роботи, призначення та стану приміщення. Наприклад, у ремонт ванної під ключ входить також демонтаж старої та встановлення нової сантехніки, заміна каналізаційних труб, прочищення вентиляції.

Переваги ремонту квартири під ключ:

Зручність. Усі роботи робляться однією бригадою. Не слід звертатися до кількох підрядників для виконання різних видів робіт. Власник житла спілкується лише з одним менеджером, а той, у свою чергу, контролює роботу майстрів. Вартість. Ціна комплексу робіт нижча, ніж замовлення кількох окремих послуг. Стислі терміни. Усі роботи виконуються однією бригадою майстрів. Це вимагає менше часу, ніж замовлення кожної послуги окремо чи ремонт своїми руками. Не потрібна спеціальне підготування. Перелік робіт, що входять до ремонту квартири під ключ, включає демонтаж перегородок, зняття старого покриття та інші види підготовчих робіт. Власнику житла потрібно лише запропонувати ідею готового інтер’єру. Не потрібно вивозити сміття після ремонту. Ремонт квартири під ключ включає вивіз сміття. Після закінчення робіт квартира повністю готова до проживання. При плануванні ремонту враховуються всі побажання власника житла та потреби членів сім’ї. Після завершення ремонту замовник одержує повністю реалізований дизайн-проект.

Від чого залежить вартість ремонту під ключ

Ціна роботи розраховується після розробки проекту та складання кошторису. На неї впливають такі фактори:

Площа квартири чи кімнати, де проводитимуться роботи. Ціна розраховується за квадратний метр, тому чим більша площа, тим дорожчим буде ремонт. Необхідність перепланування. Перепланування квартири вимагає узгодження у керуючих інстанціях. Це складний та трудомісткий процес. Ремонт з переплануванням дорожчий і вимагає більше часу, ніж просте оздоблення. Початковий стан та перелік робіт. Якщо квартира знаходиться в старому будинку, може знадобитися заміна труб, батарей, вікон тощо. Такий ремонт обійдеться дорожче, ніж оздоблення квартири у новобудові. Клас використовуваних будівельних та оздоблювальних матеріалів. Замовник може вибрати матеріали для обробки в залежності від персональних переваг та бюджету ремонту. Часто власники житла запитують, чи матеріал входить в ремонт під ключ. Замовник може закупити будматеріали самостійно та заплатити лише за роботу. Проте краще, щоби чорнові матеріали купував виконавець. Фахівці точно розрахують необхідну кількість матеріалів. Часто будівельним фірмам надаються знижки за гуртові закупівлі. Терміновість. Якщо ремонт потрібно зробити якнайшвидше, то можлива робота у дві зміни. Перша – виконує гучні роботи, друга – тихі. У такому разі робота буде виконана раніше, але коштуватиме дорожче.

Повна вартість робіт прописується у кошторисі та договорі. Якщо до закінчення роботи з’ясовується, що потрібні додаткові дії або матеріали, їх вартість повинна бути вказана в додатковій угоді.