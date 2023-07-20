На відміну від підвісних стель, встановлення натяжної стелі є простішим та менш витратним

Натяжна стеля – це сучасне рішення, яке дозволяє швидко і ефективно вирівняти стельову поверхню, забезпечивши її ідеальну гладкість з мінімальними матеріальними та трудовими затратами. Вона складається з двох основних елементів: легкого еластичного матеріалу і жорсткого металевого каркасу, що фіксується по периметру приміщення. На відміну від підвісних стель, встановлення натяжної стелі є простішим та менш витратним. Про види натяжних стель, їхні переваги та недоліки розповідає W2Studio.

Плюси натяжних стель:

1. Оперативність і легкість установки – монтаж натяжної стелі займає кілька годин (з урахуванням площі і геометрії приміщення). Сам процес установки не передбачає необхідності великих робіт, тому може проводитися після завершення комплексного ремонту.

2. Естетичні якості – забезпечує ідеальну рівність стельової поверхні, сприяє поліпшенню загальної естетики. Є можливість вибору будь-якого дизайну натяжної стелі з численних варіантів.

3. Практичність – не вимагає особливого догляду (пил прибирається звичайним протиранням), автоматично відновлює геометрію полотна після механічного впливу.

4. Стійкість до води – моделі стель на основі ПВХ плівки не пропускають вологу, що дозволяє убезпечити житло від протікання зверху. Щоб відновити стелю, досить злити воду, уникнувши дорогого ремонту.

Недоліки натяжних стель:

мінімальна міцність (бояться проколів);

горючість;

висока герметичність (ПВХ);

низька стійкість до низьких негативних температур.

Види натяжних стель

Стеля з полівінілхлориду (ПВХ).

Основою служить плівкове полотно на основі полівінілхлориду. Його монтаж передбачає застосування теплової гармати або будівельного фена. При температурі 60-70⁰С полотно збільшується в розмірах, що дозволяє монтажнику виконати натяг.

Це найпопулярніший вид натяжних стель. Головною перевагою вважається мінімальна вартість, 100% вологостійкість (не пропускають воду при протіканні даху або затопленні сусідами), а також широке розмаїття кольорів і фактур. Для очищення полотна від пилу або забруднень досить протерти вологою губкою або ганчіркою.

Текстильна (безшовна) стеля.

Є оптимальним рішенням по легкості монтажу. Технологія установки не передбачає попереднє нагрівання полотна, що прискорює процес установки в півтора-два рази. У більшості випадків, установка виконується на каркас з кліпсовим профілем, що надійно фіксує полотно.

Результатом установки текстильних натяжних стель стає ідеально рівна матова поверхня з вираженою текстурою. Зовні вона може нагадувати оштукатурену стелю. Також тканина має високу міцність і хорошу паропроникність, що дозволяє стінам «дихати». Максимальна довжина полотна не повинна перевищувати 5 метрів.

За типом фактури розрізняють матові, сатинові та тканинні натяжні стелі.

Матова натяжна стеля.

Дуже популярний тип фактури натяжної стелі, що не відображає, а м’яко розсіює світло. Він дозволяє домогтися ефекту пофарбованої стелі, який візуально дуже складно відрізнити від класичної штукатурки. Як правило, монтується в приміщеннях з традиційними (класичними) дизайнами інтер’єру.

Пил, що осідає, не так помітний, як на глянцевому аналогу, легко миється. Матове полотно має меншу вартість, вважається найспокійнішим для візуального сприйняття і практичним в догляді. Передбачає можливість монтажу освітлювального обладнання та елементів декору.

Сатинова натяжна стеля.

Досить популярний різновид натяжних стель, що імітує слабко виражені фактури тканини. Такі стелі мають специфічний блиск, але в набагато меншому обсязі, ніж у глянцевих аналогів. Вважається проміжним варіантом між дзеркальним глянцем і строгим матовим полотном.

Сатинові натяжні стелі часто використовуються в приміщеннях, яким потрібно надати особливу елегантність. Якщо поверхня полотна кольорова – при зміні кута огляду або інтенсивності світіння вона буде красиво переливатися, змінюючи власний відтінок. Переважно використовується при реалізації сучасних дизайнів інтер’єру.

Тканинна натяжна стеля.

Тканинна натяжна стеля застосовується при реалізації різних інтер’єрів – від суворої класики, до розкішного бароко. Як полотно використовується спеціальна поліефірна натуральна тканина, просочена спеціальними захисними складами – вони надають полотну підвищену надійність, запобігають пересиханню волокон, а також збільшують еластичність.

Відносяться до нових видів натяжних стель. Найчастіше використовуються безшовні варіанти, але для монтажу стелі в приміщеннях великої площі застосовуються конструкції з швом. Головними перевагами вважаються екологічність, стійкість до низьких температур, широке розмаїття дизайнів і підвищена стійкість до механічних пошкоджень.