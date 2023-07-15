Наявність світла в квартирі позначається на вашому здоров’ї, самопочутті, настрої

До вибору комфортного житла варто підійти відповідально. Крім району, інфраструктури, розташування, екології та інших чинників в якийсь момент настає питання планування обраної квартири. Якщо порівняти плюси і мінуси розташування району та віддаленості від часто відвідуваних місць не складе труднощів, то при вигляді двох порожніх планів зі стінами можуть виникнути труднощі.

За яким принципом порівнювати планування квартир перед покупкою і як полегшити цей процес і зробити правильний вибір, розповідає RemontLviv.

Розпорядок дня

Перед тим, як вибирати площу квартири і порівнювати планування, необхідно визначити вимоги до приміщень. Ваші побажання і вимоги до квартири повинні базуватися не на стереотипах і загальноприйнятих правилах, не на побажаннях «як у сусіда», а на власному укладі життя, на тому, як вам буде комфортно.

Для цього ми рекомендуємо виписати функції, дії і сценарії використання всіх зон в квартирі, розпорядок вашого звичайного дня. Спробуйте перерахувати всі дії, які відбуваються регулярно у вашому повсякденному житті. Якщо ви хочете якось змінити свій спосіб життя з переїздом в квартиру, то розпишіть свій ідеальний день.

Напишіть свій вихідний і будній дні вдома. Пропишіть настільки детально, наскільки це можливо. Продумайте сценарії, коли до вас приходять гості, що ви робите разом, як зазвичай це відбувається. Ви сидите на кухні за круглим столом і спілкуєтеся, чи ви любите посидіти у вітальні, можливо, курите кальян в зоні відпочинку. Виписавши на листочку все це докладно, ви, хоч і на рівні відчуттів, але зможете точніше уявляти собі розміри і вимоги до зон і правильно розставити пріоритети по кімнатах.

Порівняйте плани БТІ

План БТІ – це паспорт квартири. На плані відображені кордони кімнат і зон. При виборі квартири варто порівнювати саме ці плани. Найчастіше забудовники та ріелтори використовують вираз «квартира з вільним плануванням». Навіть якщо у вас в квартирі немає перегородок – це зовсім не означає, що ви можете робити в ній все, що завгодно.

План БТІ показує кордон кімнат. За правилами законодавства кордони деяких зон порушувати не можна. Це означає, що термін «вільне планування» означає максимум відсутність несучих стін, але не дає вам можливості робити все, що завгодно.

Згідно із законом збільшувати кухню за рахунок житлових кімнат не дозволено. Але прибирати перегородку між кухнею і житловою кімнатою – можна. Фактично це означає, що не можна перенести кухню на місце вітальні або спальні, але можна перенести в коридор. Також не можна збільшити кухню за рахунок санвузла і санвузол за рахунок кухні.

На плані БТІ також можна визначити несучі стіни. Як правило, на плані несучі стіни товщі, ніж перегородки, які можна знести. Найчастіше несучі стіни можуть здорово обмежити можливості планування квартири. У несучих стінах можна зробити отвір, але його обов’язково потрібно погоджувати. Однак не варто розраховувати на стовідсоткове погодження такого отвору, адже його дозволять лише в разі, коли конструктив будівлі не порушений вашим рішенням. Краще вибрати планування, в якому немає несучих стін, або вони зведені до мінімуму.

Розташування особистих і громадських зон

Громадські зони – це вітальня, кухня, їдальня, передпокій, коридор, гостьовий санвузол. Це зони, які призначені для загального користування. Особисті зони: спальня, ванна, вбиральня, дитяча, кабінет. Це особисті простори окремих членів сім’ї. Вдалим вважається розташування зон, коли громадські зони знаходяться ближче до входу в квартиру, відповідно, особисті зони далі від входу. Особливо, якщо у вас часто бувають гості, приходять друзі, родичі, такий поділ буде найвдалішим.

Розташування вікон і їх розміри

Прийнято вважати кількість кімнат за кількістю вікон в квартирі, але не завжди це може бути вірно. Варто звертати увагу на розмір вікон. Ідеальним варіантом будуть великі панорамні вікна. Наявність світла в квартирі позначається на вашому здоров’ї, самопочутті, настрої. Тому чим більше світла, тим краще.

Зверніться до дизайнера по консультацію

Для того, щоб зробити правильний вибір, варто чітко визначити ваші потреби. Для молодої людини, наприклад, може підійти як невелика квартирка з вільним плануванням, так і трикімнатні апартаменти з окремою спальнею і кабінетом. При цьому наявність окремого або поєднаного з вітальнею кабінету буде залежати від способу життя людини.

Якщо ви відчуваєте труднощі при виборі, зверніться до дизайнера інтер’єру за порадою. Це сторонній спостерігач, експерт, який не отримує ніякого прибутку з продажу тієї чи іншої квартири (на відміну від консультантів, ріелтора або забудовника).

Коли ви поділитеся своєю особистою інформацією, розповісте про устрій життя і про вимогу до приміщень, дизайнер з досвідом зможе відразу ж розкласти вам плюси і мінуси обраних вами планувань. Грамотний фахівець сам задасть вам правильні питання, щоб визначити більш точні вимоги.