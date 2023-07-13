Підбадьорливий і спокійний, цей натхненний природою відтінок зеленого має заспокійливі властивості

Для багатьох із нас вітальня – це місце, де ми проводимо більшу частину свого часу, від відпочинку та перегляду телевізора до розваг з друзями та сім’єю, тому вибір кольору для неї є життєво важливим для створення привабливого простору, який справді відзначає ваш унікальний та індивідуальний стиль. Колір справді може трансформувати дизайн інтер’єру, будь то фарба на стінах, гарний предмет меблів чи витвір мистецтва. Homes & Gardens пропонує 6 палітр кольорів, які лишатимуться в тренді наступного року.

Небесний блакитний

Небесно-блакитний – цей свіжий відтінок, представлений у низці красивих тонів, які підходять до будь-якого стилю інтер’єру, і цього року він повільно переходить зі спальні у вітальню. Небесно-блакитні відтінки можуть додати простору радості завдяки своїй свіжості, але будьте обережні, щоб вони не виглядали занадто холодними, оскільки природне освітлення матиме великий вплив на їхнє сприйняття.

Нейтральні, нюдові відтінки

Оздоблення за допомогою нових нейтральних відтінків, натхненних кольорами природи, додає інтер’єру ніжний і заспокійливий вайб, який можна наповнювати текстурами та тонами, щоб змінювати пори року. Не плутайте з холодними та м’якими палітрами, нові нейтральні відтінки теплі за своєю природою і додають кімнаті елегантності.

Зелена шавлія

Підбадьорливий і спокійний, цей натхненний природою відтінок зеленого має заспокійливі властивості, що робить його ідеальним вибором для спокійної вітальні цього літа. Багато дизайнерів визнали, що деякі приглушені відтінки є хорошим вибором для тонального використання у всій схемі кімнати, і зелена шавлія є одним із них.

Теракотовий

Довгий час стіни, пофарбовані в холодні білі та сірі кольори, домінували в інтер’єрах, але теплі колірні схеми тепер складають їм конкуренцію. Теракотовий скрізь прикрашає інтер’єри віталень – нагрітий на сонці, він є фаворитом дизайнерського набору. Насичені відтінки теракоти напрочуд різноманітні. Ідеальні для створення гостинних, але вишуканих віталень, ці відтінки чудово поєднуються як самі по собі, так і з будь-якими іншими.

Ніжно-рожевий

Ніжний, але водночас яскравий відтінок, який має чудову витонченість, що дозволяє йому працювати як у сучасних, так і в класичних вітальнях. Він став популярним трендом у кольорах вітальні в останні роки. Його часто використовують у вітальнях і спальнях, але не варто обирати його для темних кімнат, оскільки він може виглядати сірим.

Охра

Охра залишає свій слід в інтер’єрах 2023/34, привносячи бажану енергію та елегантність у вітальні. У цьому кольорі є насиченість, теплота і земля, які створюють особливий настрій у кімнаті.