Розміщення місця зберігання на дверцятах шафи може бути чудовим способом подвоїти місце на маленькій кухні

Незалежно від розміру, кухня є серцем дому. Незважаючи на те, що є багато кухонних органайзерів, є деякі конкретні речі, які професіонали вважають ключовими для маленьких кухонь, якщо ви хочете заощадити місце без шкоди для функціональності та стилю. Про них розповідає Homes & Gardens.

Заховані урни для сміття

Вони не тільки корисні, якщо у вас мало місця, але й підтримують естетичний вигляд вашої кухні. Відро для сміття, заховане в одній з шафок (переважно під мийкою), не займає дорогоцінний простір на підлозі, і водночас ви уникаєте ризику забруднити стіни бризками та залишками їжі.

Перегородки для ящиків

Поширена ідея для зберігання речей на маленькій кухні, на яку покладається кожен домашній органайзер, але те, як ви їх використовуєте, так само важливо, як і де. Ці перегородки ідеально пасують для розділення предметів по категоріях у висувних шухлядах, де зберігаються різні предмети, допомагаючи підтримувати порядок.

Складна підставка для сушіння посуду

На маленьких кухнях рідше є вбудовані посудомийні машини, тому важливо знайти простір, щоб легко мити посуд вручну. Тут на допомогу прийде складна підставка для сушіння посуду. Вона повинна займати мінімум місця та легко прибиратися. Крім того, на такій поличці можна чистити і сушити фрукти та овочі.

Додаткові полички на ніжках

На маленькій кухні простір у шафі дорогоцінний, і ви, ймовірно, знайомі з труднощами, пов’язаними з потребою ділити простір для зберігання на кілька категорій предметів, щоб усе вмістити. Найкращий спосіб збільшити цей простір – це інвестувати в кілька додаткових полиць на ніжках, щоб зробити зберігання менших предметів трохи зручнішим. Можна навіть використати поличку, яка крутиться, щоб покращити доступ до певних речей, наприклад, приправ чи вітамінів.

Клейкі контейнери для дверцят шаф

Розміщення місця зберігання на дверцятах шафи може бути чудовим способом подвоїти місце на маленькій кухні, не зазіхаючи на робочу поверхню чи підлогу. Можна прикріпити контейнери до внутрішньої сторони дверцят шаф, щоб зберігати там речі, які часто використовуються.