Чим більше світла в приміщенні, тим ширшим воно здається

Головне завдання облаштування маленької кухні – це зберегти реальний і збільшити візуальний простір. Щоб вирішити це, потрібно підібрати меблі та техніку в правильному стилі. Як зробити практичною та зручною маленьку кухню, розповідає Rio Design.

Перепланування

Облаштування кухні, як і будь-якої іншої кімнати, починають з планування, яке, у свою чергу, починають із вибору: лишити ту площу, яка є, чи збільшити її, знісши стіну між кухнею та кімнатою чи перенісши її.

Кухня в закритому приміщенні зручна, якщо у квартирі живе кілька людей: той, хто встає дуже рано, не заважатиме тому, хто працював допізна і хоче ще поспати. Відкрите планування пасуватиме одній людині або тим, хто живе в одному графіку.

Проте в переплануванні є обмеження, і на них потрібно отримати дозвіл. Його не видадуть, якщо ви захочете зносити несучу стіну чи стіну в кухні з газовою плитою, якщо переносите стіну над житловою кімнатою сусідів або якщо хочете об’єднати кухню з лоджією. Самовільне перепланування загрожує штрафами та судовими справами, за результатами яких можуть навіть виселити з квартири.

Оздоблювальні матеріали

При облаштуванні кухні використовують матеріали, які не бояться води, побутових кислот, легко очищуються і стійкі до механічних пошкоджень. Проте водночас при декоруванні маленької кухні ці матеріали не повинні візуально зменшувати простір.

Чим світліше оздоблення – тим більшою здаватиметься кімната. Шпалери обирають з дрібним малюнком або смугасті: горизонтальні смуги «розсувають» стіни, вертикальні – «піднімають» стелю. Кухонний фартух роблять зі світлої однотонної плитки. Пастельні кольори можна розбавити невеликими контрастними акцентами. Для підлоги пасуватимуть лінолеум, керамограніт або плитка. Щоб візуально збільшити простір, плитку кладуть по діагоналі.

Натомість простір «з’їдають» темні шпалери та з великим малюнком, насичені теплі кольори, широкі дерев’яні панелі, а також каркаси для вирівнювання стін: від них варто відмовитися, якщо стіни завалені менше, ніж на 5 см. Без каркасу не обійтися, якщо стіни погано тримають тепло: тоді між профілями вкладають шар утеплювача.

Освітлення

Чим більше світла в приміщенні, тим ширшим воно здається. У маленькій кухні варто повісити на вікна напівпрозорі штори або жалюзі.

Щодо штучного освітлення, то варто окремо подбати про обідню та робочу зони. Зазвичай тут використовують дві схеми: загальне освітлення плюс точкові підсвічування обідньої і робочої зон або тільки локальні джерела світла для обох зон. У першому випадку не варто обирати масивну люстру для загального освітлення: вона візуально знизить стелю і перетягне на себе увагу. Занадто маленька – теж поганий вибір, бо підкреслить розмір кімнати. Витягнута кухня освітлюватиметься більш рівномірно, якщо повісити прямокутну люстру з кількома лампами.

Стилі інтер’єру

Оптимальними для маленької кухні стануть стилі з великою кількістю освітлення та малою кількістю деталей. Наприклад, мінімалізм та модерн.

Мінімалізм – це багато повітря, мало декору, нейтральні кольори, прямі або ламані лінії, вбудована проста техніка та меблі в єдиному стилі.

У свою чергу модерн відрізняється поєднанням прямих та плавно вигнутих ліній, глянцевими поверхнями, простотою декору та різноманітністю фактур (проте в маленькій кухні досить 2-3).