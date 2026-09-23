Серед популярних невибагливих рослин для дому – англійський плющ, хлорофітум і китайська вічнозелена, або аглаонема

Восени через похолодання, недостатнє провітрювання та утворення конденсату в оселі може зростати ризик появи плісняви. Деякі кімнатні рослини часто згадують у порадах щодо покращення мікроклімату. Однак самі горщикові культури не здатні усунути плісняву зі стін або повноцінно осушити повітря. Для цього потрібно насамперед контролювати вологість і забезпечити належну вентиляцію. Які рослини можуть допомогти, пише Oboz.ua.

Серед популярних невибагливих рослин для дому – англійський плющ, хлорофітум і китайська вічнозелена, або аглаонема.

1. Англійський плющ

Англійський плющ – вічнозелена рослина з декоративним листям і довгими пагонами, які красиво звисають із горщика. Він підходить для озеленення кімнат і може рости за помірного освітлення.

Плющ часто згадують серед рослин, які нібито здатні зменшувати кількість спор цвілі в повітрі. Проте результати окремих досліджень не означають, що звичайний вазон здатний очистити повітря в житловій кімнаті або позбавити стіни грибка.

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Англійський плющ найчастіше вирощують як декоративну рослину. Якщо вдома є коти або собаки, тримайте його в недоступному для них місці, оскільки плющ може бути токсичним, якщо тварина його з’їсть.

2. Хлорофітум

Хлорофітум, який також називають рослиною-павуком, має довге вузьке листя та утворює звислі пагони з невеликими дочірніми розетками. Він швидко росте, не потребує складного догляду й добре пристосовується до різного освітлення.

Цю рослину часто обирають для квартир, адже вона не потребує складного догляду та легко розмножується. Хлорофітум може стати гарним доповненням до домашнього озеленення, але не замінить вентиляцію чи осушувач повітря.

Не варто надмірно поливати рослину, сподіваючись зменшити вологість у кімнаті. Вода з ґрунту випаровується, тому перезволоження субстрату може, навпаки, додати вологи до повітря.

3. Китайська вічнозелена (аглаонема)

Аглаонема – декоративна кімнатна рослина з великим листям, яке залежно від сорту може бути зеленим, сріблястим або мати рожеві візерунки. Вона добре росте за розсіяного освітлення та не потребує постійної уваги.

Китайську вічнозелену часто обирають для кімнат, у які потрапляє мало прямого сонячного світла. Водночас її не варто вважати природним осушувачем: рослина не здатна самостійно контролювати вологість або зупиняти розвиток цвілі на стінах.

Аглаонему також потрібно тримати якомога далі від домашніх тварин і маленьких дітей, які можуть спробувати листя на смак.