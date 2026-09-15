Для монстери найкраще підходить яскраве розсіяне світло

Монстера належить до невибагливих кімнатних рослин, однак навіть вона може на певний час припинити ріст. Якщо нові листки довго не з’являються, варто перевірити умови, у яких перебуває рослина, а також стан її кореневої системи. Більше про це пише «24 Канал».

Для монстери найкраще підходить яскраве розсіяне світло. Прямі сонячні промені можуть залишати опіки на листках, тому горщик краще розташувати біля світлого вікна, але не під палючим сонцем.

Важливий і ґрунт. Він має бути легким, пухким та добре пропускати воду й повітря до коренів. Для монстери можна використовувати суміш із ґрунту, кори, перліту та торфу.

Поливайте рослину після того, як верхній шар ґрунту трохи підсохне. Постійно вологий субстрат може призвести до проблем із корінням, тому надлишок води з горщика потрібно своєчасно зливати.

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Чим підживити монстеру

Для росту листя рослині потрібні поживні речовини, зокрема азот, фосфор і калій. У домашніх умовах як додаткове підживлення деякі квітникарі використовують слабкий настій натурального чорного чаю.

Для приготування такого засобу візьміть дві чайні ложки чорного чаю без ароматизаторів і залийте склянкою окропу. Залиште настій до повного охолодження, після чого процідіть його.

Коли рідина охолоне до кімнатної температури, нею можна полити монстеру по вологому ґрунту. Не використовуйте для цього гарячий або міцно заварений чай, а також чай із цукром, молоком, фруктовими чи іншими добавками.

Таке підживлення не варто сприймати як повноцінну заміну спеціальному добриву для кімнатних рослин. Якщо монстера тривалий час не росте, насамперед перевірте освітлення, полив, стан коренів і розмір горщика. Надмірне внесення будь-якого домашнього засобу також може нашкодити рослині.

Для регулярного догляду краще використовувати добрива, призначені для декоративно-листяних рослин, і дотримуватися дозування, зазначеного виробником. Це дасть змогу забезпечити монстеру необхідними поживними речовинами без ризику перегодовування.