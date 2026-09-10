Вересень – важливий період для різдвяника, адже саме в цей час рослина починає готуватися до майбутнього цвітіння. Зі скороченням світлового дня та зниженням температури потрібно трохи змінити звичний догляд. Якщо створити правильні умови, різдвяник зможе сформувати більше бутонів і зацвісти наприкінці осені або взимку. Як змінити догляд восени, пише Homes&Gardens.

Дайте різдвянику достатньо світла

Поставте рослину у світле місце з розсіяним освітленням. Добре підійде східне або північне вікно. На південному чи західному боці різдвяник краще захищати від прямих сонячних променів, які можуть обпалювати сегменти рослини.

Водночас для формування бутонів важливий не лише світлий день, а й тривалий період темряви. Протягом кількох тижнів різдвянику потрібно приблизно 12–14 годин безперервної темряви вночі. Тому не залишайте його там, де ввечері постійно горить лампа.

Забезпечте прохолоду

У вересні різдвянику корисне поступове зниження температури. Не ставте вазон біля батареї чи іншого джерела тепла, але й не залишайте його на місці, де рослина потерпатиме від холодних протягів.

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Саме прохолодніші умови разом зі скороченням світлового дня допомагають різдвянику перейти до формування бутонів.

Скоротіть полив

У прохолодніший період рослині потрібно менше води. Не поливайте різдвяник за звичним графіком, спочатку перевірте ґрунт. Якщо верхні 2–3 см землі просохли, рослину можна полити, але зайвій воді обов’язково дайте стекти.

Надмірна вологість у цей період може зашкодити кореневій системі, тому поливати рослину краще помірно, не допускаючи постійного перезволоження ґрунту.

Щоб різдвяник зацвів у холодний сезон, у вересні найважливіше забезпечити йому правильне поєднання світла, темряви, прохолоди та помірного поливу. Не переставляйте вазон без потреби й не змінюйте різко умови, стабільність також важлива для майбутнього цвітіння.