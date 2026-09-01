Якщо погреба немає, моркву можна зберігати в холодильнику

Тривалість зберігання моркви залежить не лише від температури в погребі чи холодильнику. Не менш важливо правильно викопати коренеплоди, просушити їх і перебрати перед закладанням. Пошкоджені, хворі або підгнилі екземпляри краще одразу відкласти, адже один зіпсований коренеплід може пошкодити сусідні. Як правильно зберігати моркву, пише «24 Канал».

Викопуйте моркву в суху погоду

Збирати врожай бажано в сухий день, коли ґрунт не перезволожений. Викопуйте коренеплоди обережно, намагаючись не пошкодити шкірку лопатою чи вилами.

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Після збору не залишайте моркву надовго під прямим сонцем. Розкладіть її тонким шаром у затіненому добре провітрюваному місці та дайте поверхні підсохнути.

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Правильно обріжте бадилля

Зелену частину потрібно видалити одразу після викопування. Не залишайте довгі черешки, оскільки вони продовжують забирати вологу з коренеплода.

Зріз робіть акуратно, не пошкоджуючи саму моркву. Після обрізування переберіть урожай і відкладіть усі коренеплоди з тріщинами, порізами, плямами чи ознаками гнилі.

Не мийте моркву перед тривалим зберіганням

Для закладання в погріб моркву краще не мити. Залишки сухого ґрунту не завадять, якщо коренеплоди чисті та без ознак хвороб.

Миття залиште безпосередньо перед використанням. Надлишкова волога на поверхні може створити сприятливі умови для розвитку гнилі під час тривалого зберігання.

Зберігайте в піску або іншому сухому матеріалі

У погребі моркву можна складати в ящики, пересипаючи коренеплоди чистим злегка вологим піском. Кожен шар має бути відділений від іншого, щоб морква не стикалася великою кількістю поверхонь.

Також для зберігання використовують хвойну тирсу. Вона допомагає підтримувати потрібний рівень вологості та створює умови, за яких коренеплоди довше залишаються свіжими.

Ящики не ставте безпосередньо на підлогу. Краще розмістити їх на полицях або підставках, забезпечивши доступ повітря.

Стежте за температурою та вологістю

Найважливіше завдання під час зберігання – не допустити різких коливань температури та надмірної вологи. У погребі приміщення має бути прохолодним, але без тривалого промерзання врожаю.

Регулярно оглядайте запаси. Якщо помітили коренеплід із гниллю, одразу заберіть його та перевірте сусідню моркву.

Як зберігати моркву в квартирі

Якщо погреба немає, моркву можна зберігати в холодильнику. Немиті коренеплоди попередньо просушіть, після чого покладіть у паперові пакети або іншу упаковку, яка не затримує надлишкову вологу.

На заскленому балконі врожай можна тримати в утепленій тарі. У період сильних морозів стежте, щоб температура всередині не опускалася нижче безпечного рівня для коренеплодів.

Якщо моркви багато, частину врожаю можна натерти, розкласти невеликими порціями та заморозити. Такий спосіб особливо зручний для приготування супів, тушкованих страв і випічки.