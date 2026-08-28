Наприкінці серпня городники вже замислюються про збирання картоплі та шукають найкращу дату для роботи. Часто при цьому орієнтуються на місячний календар, але є фактор, який має значно більше практичне значення, – погода. Якщо бульби вже достигли, а синоптики прогнозують тривалі опади, відкладати викопування заради певної дати не варто. Коли копати картоплю, пишуть Новини.Info.

Коли картоплю можна викопувати

Перш ніж братися за лопату чи вила, перевірте кілька кущів. У достиглої картоплі шкірка стає щільною та не стирається, якщо легенько потерти її пальцем. Бульби легко відокремлюються від столонів і мають характерний для свого сорту розмір.

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Бадилля також може підказати, що врожай наближається до готовності. Воно починає жовтіти, підсихати та лягати на землю. Водночас не варто покладатися лише на його вигляд, адже листя може втрачати колір через спеку, нестачу вологи або хвороби.

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Чому перед дощами краще не зволікати

Якщо достигла картопля довго перебуває у надмірно вологому ґрунті, зростає ризик розвитку гнилей та інших проблем зі зберіганням. До того ж мокру землю важче обробляти, а бульби під час викопування сильніше забруднюються та можуть пошкоджуватися.

Тому перед затяжними дощами краще використати перше сухе вікно для збирання врожаю. Не потрібно чекати ідеальної дати за місячним календарем, якщо погодні умови вже створюють загрозу для бульб.

Що робити, якщо земля ще мокра

Не поспішайте виходити на грядку одразу після сильної зливи. Якщо ґрунт липне до інструменту та перетворюється на грудки, дочекайтеся хоча б невеликого підсихання поверхні. У трохи сухішій землі бульби легше викопувати, а ризик механічних пошкоджень буде меншим.

Якщо ж попереду кілька днів безперервних опадів, а картопля вже достигла, невелике випередження строків може бути розумнішим рішенням.

Як правильно сушити викопану картоплю

Після збирання не поспішайте одразу переносити врожай до погреба. Розкладіть бульби тонким шаром у сухому, затіненому та добре провітрюваному місці. Не залишайте картоплю надовго під прямими сонячними променями, оскільки від світла вона зеленіє.

Під час просушування переберіть урожай. Окремо відкладіть порізані, проколоті, тріснуті або м'які бульби. Для тривалого зберігання залишайте тільки здорову картоплю з неушкодженою та добре сформованою шкіркою.

На що орієнтуватися в першу чергу

Місячний календар можна використовувати як додатковий орієнтир, але рішення про збирання врожаю краще приймати з урахуванням стиглості бульб і прогнозу погоди. Якщо картопля готова, а попереду тривалі дощі, чекати заради певної дати не має практичного сенсу.

Найкращий момент для викопування – сухий день, коли ґрунт не надто вологий, а бульби вже мають міцну шкірку. Саме такі умови допоможуть зібрати врожай із меншими втратами та краще підготувати його до зимового зберігання.