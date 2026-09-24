Осінь – важливий період не лише для збирання врожаю, а й для підготовки квітника до холодів. Жоржини та гладіолуси не здатні безпечно перезимувати в промерзлому ґрунті, тому їхні бульби та бульбоцибулини восени потрібно викопати. Водночас надто раннє викопування також небажане, адже рослинам потрібен час, щоб завершити сезон і накопичити поживні речовини. Про основні орієнтири, за якими можна визначити правильний момент, пише Martha Stewart.

Коли викопувати гладіолуси

Гладіолуси викопуйте приблизно через 4–6 тижнів після завершення цвітіння. Хорошим сигналом є пожовтіння листя – це означає, що рослина поступово завершує вегетацію.

Залежно від сорту, погоди та регіону викопування найчастіше припадає на вересень або початок жовтня. Водночас не варто чекати сильних заморозків, адже бульбоцибулини можуть постраждати від холоду.

Викопуйте гладіолуси садовими вилами або лопатою, відступивши на деяку відстань від стебла. Так ви зменшите ризик випадково пошкодити бульбоцибулини. Після цього обріжте стебло, залишивши кілька сантиметрів, і обережно струсіть залишки ґрунту.

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Пошкоджені, підгнилі або хворі екземпляри одразу відокремте від здорових. Перед закладанням на зберігання добре просушіть посадковий матеріал у теплому сухому приміщенні з вентиляцією. Зазвичай на це потрібно близько одного-двох тижнів.

Коли викопувати жоржини

З жоржинами поспішати не варто. Їхні бульби рекомендують викопувати після першого легкого морозу, коли надземна частина рослини почорніє.

Невеликий мороз для жоржин є природним сигналом завершення сезону. Проте затягувати з викопуванням до сильних або тривалих заморозків не можна, оскільки бульби можуть пошкодитися холодом і надмірною вологістю ґрунту.

Після того як надземна частина почорніє, обріжте стебла та обережно викопайте кущ. Намагайтеся не травмувати бульби лопатою. Видаліть пошкоджені й підгнилі частини, а здорові бульби залиште підсохнути приблизно на тиждень у сухому місці, де температура не опускається нижче нуля.

Як зберігати жоржини та гладіолуси взимку

Для посадкового матеріалу найбільш небезпечними є мороз і надлишкова волога. Якщо в приміщенні сиро, бульби та бульбоцибулини можуть загнити або вкритись пліснявою. Тому обирайте темне, прохолодне, сухе місце, яке не промерзає.

Гладіолуси можна розкласти у паперові пакети, сітчасті або тканинні мішечки, дерев’яні ящики чи картонні коробки. Важливо забезпечити доступ повітря та не створювати умов для накопичення вологи.

Жоржини зручно зберігати у коробках. Бульби можна пересипати сухим піском, вермикулітом, сухою тирсою або перекласти папером. Це допомагає зменшити контакт між окремими частинами та зайву вологість.

Протягом зими перевіряйте посадковий матеріал приблизно раз на місяць. Якщо помітите м’які, загнилі або вкриті пліснявою бульби, одразу заберіть їх зі сховища. Це допоможе не допустити поширення гнилі на здоровий посадковий матеріал.