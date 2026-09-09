Навіть за правильних умов окремі плоди можуть почати псуватися

Щоб яблука залишалися свіжими, соковитими та смачними протягом усієї зими, важливо правильно підготувати їх до зберігання. Найкраще для цього підходять пізні сорти з міцною шкіркою. Важливими є також умови в приміщенні, правильна тара та регулярний огляд плодів. Більше про це пише «Доброта».

Як правильно зібрати яблука

Для тривалого зберігання збирайте яблука в суху погоду, коли вони вже сформувалися, але ще не перезріли. Намагайтеся не кидати та не стискати плоди, адже навіть невелике пошкодження шкірки може стати осередком гнилі.

Зібрані яблука не потрібно мити. На їхній шкірці є природний захисний шар, який допомагає довше зберігати вологу та захищає від псування. Перед закладанням переберіть урожай і відкладіть плоди з тріщинами, вм’ятинами чи іншими пошкодженнями.

Де і за якої температури зберігати яблука

Найкраще місце для яблук – прохолодний льох, підвал або інше темне приміщення зі стабільними умовами. Оптимальна температура для тривалого зберігання – приблизно +3…+5 °C. Важливо також забезпечити достатню вологість і вентиляцію, щоб плоди не пересихали та не вкривалися пліснявою.

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Якщо льоху немає, невелику кількість яблук можна тримати в холодильнику. Підійде також прохолодна комора, а балкон можна використовувати лише за умови, що взимку температура там не опускається до критичних значень.

Як правильно укласти яблука

Для зберігання використовуйте дерев’яні ящики або картонні коробки. Яблука можна загорнути в чистий папір і розкласти так, щоб плоди якомога менше контактували між собою. Між шарами допустимо використовувати сухий папір, тирсу або інший чистий сухий матеріал.

Не варто насипати велику кількість яблук в один високий шар: пошкоджений плід може швидко зіпсувати сусідні. Також не зберігайте яблука разом із картоплею та іншими овочами. Окреме зберігання допоможе довше підтримувати якість урожаю.

Чому яблука потрібно регулярно перевіряти

Навіть за правильних умов окремі плоди можуть почати псуватися. Тому приблизно раз на кілька тижнів перебирайте запаси та одразу прибирайте яблука з ознаками гнилі.

Не залишайте пошкоджені плоди поруч зі здоровими, адже процес псування може швидко поширитися. Перед вживанням яблука обов’язково добре вимийте.