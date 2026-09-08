Лохина належить до ягід, які найкраще смакують свіжими, однак за правильних умов її можна зберегти на тривалий час. За кімнатної температури плоди бажано використати протягом кількох днів. У холодильнику вони можуть залишатися придатними до вживання близько тижня, а в морозильній камері – до року. Як зберегти ягоди надовше, пише Berry farm.

Тривалість зберігання значною мірою залежить від якості ягід. Пошкоджені, розчавлені або вже м’які плоди краще одразу перебрати та використати для перероблювання.

Як зберігати свіжу лохину

Для тривалішого зберігання відбирайте лише цілі, сухі та стиглі ягоди. Збирайте їх у суху погоду й не залишайте під прямими сонячними променями.

Важливий момент – не мийте лохину перед тим, як покласти її на зберігання. На поверхні ягід є природний восковий наліт, який допомагає захищати плоди від втрати вологи та швидкого псування. Мити їх варто безпосередньо перед споживанням або заготівлею.

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Якщо потрібно зберегти ягоди лише на кілька днів, поставте їх у прохолодне сухе місце. Для цього підійде комора, підвал або інше приміщення з доброю вентиляцією. Не складайте ягоди товстим шаром і періодично перевіряйте їхній стан.

Як зберігати лохину в холодильнику

Холодильник – один із найпростіших способів продовжити свіжість ягід. Перед закладанням переберіть лохину, видаліть листочки, гілочки та пошкоджені плоди.

Перекладіть ягоди у неглибоку чисту місткість, щоб вони не тиснули одна на одну. Не закривайте її герметично, якщо всередині може накопичуватися конденсат. Зберігайте лохину в холодильнику та використайте приблизно протягом тижня.

М’які або пошкоджені ягоди не варто залишати разом із цілими. Їх краще одразу переробити, адже вони можуть прискорити псування всього врожаю.

Як заморозити лохину на зиму

Заморожування дає змогу зберегти лохину на багато місяців. Після розморожування ягоди можна додавати до каш, випічки, десертів, напоїв, смузі та інших страв.

Перед заморожуванням переберіть ягоди та добре їх промийте. Потім розкладіть на рушнику або чистій тканині й дочекайтеся, поки вони повністю висохнуть. Зайва волога призводить до утворення крижаних грудочок, через що ягоди можуть злипнутися.

Розкладіть лохину на таці або іншій плоскій поверхні в один шар. Помістіть її в морозильну камеру на кілька годин, щоб ягоди окремо замерзли. Після цього пересипте їх у пакети чи контейнери невеликими порціями.

Такий спосіб особливо зручний, оскільки взимку можна діставати саме ту кількість ягід, яка потрібна для приготування.

Лохина, перетерта з цукром

Ще один варіант заготівлі – перетерти ягоди з цукром. Для цього переберіть і помийте лохину, а потім злегка обсушіть її.

На 1 кг ягід візьміть приблизно 150–200 г цукру. Подрібніть лохину блендером до бажаної консистенції, змішайте із цукром і розкладіть у невеликі контейнери.

Порції краще робити такими, щоб після розморожування використати весь вміст одразу. Зберігайте заготівлю в морозильній камері.

Як висушити лохину

Сушена лохина займає мало місця й може використовуватися взимку для приготування напоїв, десертів та випічки. Заготовити її можна природним способом, у духовці або за допомогою електросушарки.

Для природного сушіння розкладіть сухі ягоди в один шар на деку, застеленому папером. Залиште їх у сухому, теплому та добре провітрюваному місці. Час від часу обережно перемішуйте плоди. Процес може тривати кілька днів залежно від температури та вологості повітря.

У духовці розкладіть ягоди на деку в один шар і встановіть невисоку температуру, близько 50°C. Залиште дверцята трохи відчиненими, щоб волога виходила. Сушіть ягоди кілька годин, поки вони не стануть зморщеними, але залишатимуться пружними.

Найзручніше використовувати електросушарку. Розкладіть лохину на піддонах, встановіть режим відповідно до інструкції приладу та дочекайтеся повного висушування.

Варення та інші заготовки

Частину врожаю можна перетворити на варення, конфітюр або компот. Це хороший варіант для ягід, які вже не підходять для тривалого зберігання свіжими.

Для тривалого зберігання готові заготовки розливають у чисті стерилізовані банки та герметично закривають. Після охолодження їх переносять у прохолодне темне місце.

Незалежно від обраного способу найважливіше – ретельно перебрати врожай. Одна пошкоджена ягода може швидко стати причиною псування інших, тому перед заготівлею не нехтуйте сортуванням.