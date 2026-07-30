Лохина погано реагує на свіжий гній, перегній і деревний попіл

Лохина належить до культур, які дуже чутливо реагують на склад ґрунту та правильність підживлення. Навіть якісні добрива можуть не принести користі, якщо рослина росте в невідповідних умовах. Щоб кущі активно розвивалися й щороку давали рясний урожай великих ягід, важливо враховувати не лише вид добрив, а й терміни їх внесення. Коли і чим підживлювати, пише «Про Агро».

Перевірте кислотність ґрунту

Для нормального розвитку лохині потрібен кислий ґрунт із показником pH приблизно 4,5–5,5. Саме в такому середовищі коренева система ефективно засвоює поживні речовини.

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Якщо кислотність знижується, кущі починають відчувати нестачу важливих елементів. Це проявляється пожовтінням листя, слабким приростом пагонів і зменшенням врожайності.

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За потреби ґрунт підкислюють спеціальними препаратами на основі сірки або засобами, призначеними для кислолюбних рослин.

Які добрива потрібні влітку

Після цвітіння та під час наливу ягід потреби рослини змінюються. У цей період основну увагу приділяють калію та магнію.

Калій сприяє формуванню великих, солодких плодів, а магній підтримує здоровий колір листя та активний фотосинтез.

Водночас не рекомендується надмірно вносити азотні добрива, адже вони стимулюють ріст зеленої маси на шкоду плодоношенню.

Які добрива потрібні восени

Після завершення збору ягід лохина починає готуватися до зими. У цей час використовують фосфорно-калійні добрива, які зміцнюють кореневу систему та допомагають пагонам краще визріти.

Азот восени вже не застосовують, щоб не спровокувати появу молодих пагонів, які можуть підмерзнути взимку.

Яких добрив краще уникати

Лохина погано реагує на свіжий гній, перегній і деревний попіл. Такі добрива знижують кислотність ґрунту, через що рослина починає гірше засвоювати поживні речовини.

Також небажано використовувати добрива, що містять хлор, адже вони можуть пригнічувати розвиток кущів.

Чому важливо мульчувати ґрунт

Шар мульчі із соснової кори, хвойної тирси або кислого торфу допомагає довше зберігати вологу, стримує ріст бур'янів і підтримує оптимальну кислотність.

Крім того, мульча поступово розкладається й покращує структуру ґрунту, створюючи сприятливі умови для розвитку кореневої системи.