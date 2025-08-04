Продовження сезону починається ще на етапі планування посадок

Лохина – одна з найцінніших ягід у сучасному садівництві. Один із найбільших викликів для власників ягідників – це короткий період збору врожаю. Якщо підійти до справи з розумом, можна не лише збирати лохину впродовж кількох тижнів, а розтягнути сезон на 2-2,5 місяці. Як це зробити, пише Welcome to Ukraine.

Перш за все, продовження сезону починається ще на етапі планування посадок. Сорти лохини відрізняються не тільки за розміром і смаком ягід, а й за термінами дозрівання. Висаджуючи рослини з різною тривалістю вегетації, можна отримувати врожай з кінця червня до жовтня.

Однак лише сортами продовжити сезон недостатньо – велике значення має й агротехніка. Лохина потребує специфічного кислого середовища (рН 4.0-5.5), тому важливо регулярно підкислювати ґрунт за допомогою сірки або органічних мульч, таких як соснова хвоя чи тирса. Водночас кущі мають отримувати рівномірне зволоження, при нестачі води або різких перепадах вологості ягоди дрібнішають, а плодоношення може бути передчасно зупинене. Оптимальний варіант – крапельний полив, який забезпечує стабільну вологість у прикореневій зоні без перезволоження.

Ще один ключовий чинник – це обрізка та формування кущів. Щорічне видалення старих, слабких або загущених пагонів стимулює молодий приріст, на якому формуються майбутні плодові бруньки. Сильні, добре освітлені кущі мають вищу врожайність і дозрівають рівномірніше, що дозволяє збирати ягоди хвилями протягом кількох тижнів. Окрім того, ретельний догляд після збору врожаю, внесення добрив із калієм та магнієм, полив і мульчування, зміцнює рослини та сприяє формуванню плодів наступного сезону.

Додатковим прийомом для подовження збору ягід є використання мікрокліматичних засобів захисту. В умовах спекотного літа або дощової осені, ягоди можуть або пересихати, або загнивати. Укриття агроволокном або захисною сіткою захищає від перегріву, опадів та шкідників, дозволяючи підтримувати оптимальні умови для плодоношення. У теплицях або парниках за допомогою вентилювання й поливу можна створити умови, за яких навіть пізні сорти встигають дозріти повністю до кінця сезону.