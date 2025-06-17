Лохина – це не лише смачна, а й дуже корисна ягода, яку все більше садівників хочуть вирощувати у своїх садах. Але ця рослина потребує особливого догляду, адже вона любить кислий ґрунт і воду з низьким pH. Щоб лохина добре росла і давала багатий урожай, важливо правильно підкислювати воду для поливу. Fajny ogrod пише про прості та ефективні способи, як це зробити.

Лохина віддає перевагу кислим ґрунтам із pH від 3,8 до 4,8. Полив звичайною водою, яка зазвичай лужна, може нейтралізувати субстрат, через що рослина погано росте, дає слабкий урожай і стає більш вразливою до хвороб. Перший симптом – почервоніння листя. Якщо помітили це, обов’язково підкисліть воду для поливу.

Для підкислення найкраще використовувати лимонну кислоту або лимонний сік. Достатньо розчинити 10 г порошку або 10 мл соку в 10 л води. Така підкислена вода стимулює метаболізм рослини і покращує плодоношення.

Також можна поливати лохину водою з перегноєм, який містить гумінові кислоти. Вони допомагають підтримувати кисле середовище і забезпечують додаткові мінерали.

Оцет – ще один спосіб підкислити воду. Використовуйте 5-6 столових ложок 10% оцту на 10 л води. Будьте обережні з концентрацією, щоб не нашкодити рослині. Яблучний оцет також підходить, він містить додаткові корисні мінерали.

Поливати лохину підкисленою водою слід обережно – не мочіть листя, щоб уникнути появи плям і хвороб. Вода має потрапляти безпосередньо на кореневу зону.