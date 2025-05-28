Для лохини надзвичайно важливо обрати ділянку, де багато сонця

Вирощування лохини на власній ділянці – не лише реально, а й досить просто, якщо знати ключові нюанси. Ця ягода не тільки смачна, а й корисна, а її врожайність залежить від правильного підходу до вибору місця, посадки та подальшого догляду. На каналі «Дім та присадибна ділянка» розповідають, як правильно посадити кущі лохини та які умови допоможуть досягти максимального результату.

Вибір місця: світло, спокій і правильна кислотність

Для лохини надзвичайно важливо обрати ділянку, де багато сонця і немає сильного вітру. Оптимально, щоб ґрунт був кислим, із показником pH у межах 3,5-4,5. Уникайте посадки в тіні чи в низинах із надлишковою вологістю: це створює ризик розвитку хвороб, особливо грибкових.

Підготовка ґрунту: створюємо кисле середовище

Перед посадкою землю необхідно підготувати. Для цього змішайте верховий торф і річковий пісок у пропорції 2:1. Посадкову яму глибиною приблизно 40-60 см бажано вистелити агроплівкою або іншим матеріалом із отворами для дренажу. Це допоможе зберегти необхідну кислотність і запобігти змішуванню субстрату з нейтральним ґрунтом.

Вибір саджанців: закрита коренева система – запорука успіху

Найкраще приживаються дворічні або трирічні саджанці з закритою кореневою системою. Перед посадкою коріння рекомендують замочити у воді на кілька годин, після чого акуратно розправити, щоб рослина краще прижилася.

Посадка: дотримуємося глибини і відстані

Садити кущі слід трохи глибше, ніж вони росли у контейнері, приблизно на 3-5 см. Після посадки ґрунт добре ущільнюють і мульчують тирсою, хвоєю або подрібненою корою, шаром 10-15 см. Між кущами залишайте відстань 1,2-1,5 метра, а міжряддя до 2,5-3 метрів.

Догляд: полив, підживлення, захист

Лохина потребує регулярного поливу, приблизно по відру води на кожен кущ двічі на тиждень. У спеку варто також зволожувати листя вранці або ввечері. На початку весни, до моменту пробудження бруньок, проводять обрізку. Протягом сезону підживлюйте рослини мінеральними добривами і періодично обробляйте від шкідників та хвороб.