Ванна кімната не є найкращим місцем для тривалого зберігання туалетного паперу

Запас туалетного паперу краще не тримати у ванній кімнаті, оскільки через високу вологість рулони можуть деформуватися та відсиріти. Тому для тривалого зберігання слід обирати інше місце. ТСН розповідає, де варто зберігати туалетний папір.

Чому ванна не підходить для зберігання?

Ванна кімната – не найкраще місце для тривалого зберігання туалетного паперу. Особливо швидко вбирають вологу рулони у відкритому пакованні.

Навіть якщо на перший погляд вони залишаються сухими, постійні перепади температури та вологості можуть поступово впливати на якість паперу.

Ще одна проблема – близькість до унітаза. Під час змивання в повітря можуть потрапляти дрібні краплі води, тому зберігати великий запас паперу відкритим поруч із туалетом не варто.

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Де краще зберігати туалетний папір?

Найкраще місце для зберігання туалетного паперу – суха шафа або комора, де немає різких перепадів температури та високої вологості. Це може бути шафа в коридорі, спальні або іншому приміщенні.

Якщо місця у квартирі небагато, рулони можна скласти в закритий пластиковий контейнер із кришкою. Такий спосіб дуже зручний для великого запасу, адже папір не припадатиме пилом та буде захищений від випадкового потрапляння вологи.