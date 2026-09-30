Більшість людей звикли постійно залишати ноутбук підключеним до мережі навіть після повного заряджання батареї. Користувачі навіть не задумуються про те, як це впливає на сам пристрій. BGR розповідає, чи можна залишати ноутбук постійно підключеним до мережі.

Чи можна залишати ноутбук постійно підключеним до мережі?

Сучасні ноутбуки здатні автоматично контролювати процес заряджання. Для цього вони оснащені системою керування акумулятором (BMS), яка стежить за його станом, зокрема рівнем заряду.

Коли він досягає 100 %, система припиняє заряджати батарею, а ноутбук отримує живлення від підключеного адаптера. Тому сучасний пристрій, як правило, можна залишати під’єднаним до мережі – акумулятор не продовжуватиме заряджатися понад установлену межу.

Водночас акумулятор поступово втрачає заряд навіть тоді, коли ноутбук живиться від мережі. Коли його рівень опускається нижче встановленого виробником порогу, система керування може знову активувати заряджання. Тому батарея не заряджається безперервно весь час, поки пристрій підключений до розетки.

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Проте постійно тримати ноутбук під’єднаним до мережі не завжди оптимально для довговічності батареї. Тривале перебування на високому рівні заряду може пришвидшувати її зношування та поступово зменшувати місткість.

Також бажано не допускати регулярного повного розряджання акумулятора. Для продовження строку його служби часто рекомендують дотримуватися так званого правила 20–80 % – за можливості підтримувати рівень заряду приблизно в цьому діапазоні.