Періодичність обслуговування залежить від моделі ноутбука та умов його використання

Перегрів ноутбука може проявлятися не лише високою температурою корпусу. На проблему також вказують постійний шум вентилятора, повільна робота програм, зависання та раптове вимкнення пристрою. Найчастіше причина пов’язана із системою охолодження, пилом або надмірним навантаженням. Як із цим розібратися, пише Skeleton.

Як працює охолодження ноутбука

У ноутбуках використовують пасивне, активне повітряне або рідинне охолодження. Їхнє завдання – відводити тепло від процесора, відеочипа та інших компонентів.

На Prom можна порівняти пропозиції різних продавців і підібрати потрібні матеріали для обслуговування системи охолодження серед понад 120 мільйонів товарів. В асортименті є термопасти та термопрокладки різної товщини, теплопровідності й об’єму, тому їх можна підібрати відповідно до моделі та вимог пристрою. Окрім цього, на Prom можна знайти охолоджувальні підставки, вентилятори та інші аксесуари для ноутбуків. У каталозі працюють понад 60 тисяч продавців, тож перед покупкою можна порівняти кілька пропозицій одного товару.

У тонких моделях із невисоким енергоспоживанням може використовуватися пасивна система. Вона працює без вентиляторів і відводить тепло через радіатори та вентиляційні отвори. Такий варіант тихий, але гірше справляється з високими навантаженнями.

Найпоширеніше рішення – активне повітряне охолодження. Тепло від процесора передається через термоінтерфейс до теплової трубки та радіатора, а вентилятор відводить гаряче повітря назовні.

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У потужних ігрових моделях можуть використовуватися складніші системи, зокрема рідинне охолодження. Воно ефективно відводить тепло, але також потребує контролю стану компонентів.

Чому ноутбук перегрівається

Найчастіше підвищення температури спричиняють:

закриті вентиляційні отвори;

велика кількість пилу всередині корпусу;

висохла термопаста;

несправний або забруднений вентилятор;

тривале навантаження під час ігор чи роботи з вимогливими програмами;

шкідливі або фонові програми, які постійно навантажують процесор;

використання ноутбука на м’якій поверхні, яка перекриває вентиляцію.

Особливо небезпечно працювати з ноутбуком на ліжку, дивані чи іншій поверхні, що перешкоджає циркуляції повітря.

Як зрозуміти, що ноутбук перегрівається

Першими ознаками проблеми можуть бути гарячий корпус, гучна робота вентилятора та помітне уповільнення системи. Якщо ноутбук починає зависати або самостійно вимикатися під час навантаження, причиною також може бути критичне підвищення температури.

Перевірити показники процесора та інших компонентів можна за допомогою спеціальних програм моніторингу. Це допоможе зрозуміти, чи справді проблема пов’язана з температурою.

Чи можуть перегрівати ноутбук віруси та фонові програми

Постійне навантаження процесора можуть створювати не лише запущені користувачем програми. Шкідливе програмне забезпечення або приховані процеси також здатні змушувати систему працювати на високих обертах.

Якщо вентилятор постійно шумить навіть під час виконання простих завдань, варто перевірити список активних процесів і виконати сканування антивірусом.

Чистка та заміна термопасти

З часом усередині ноутбука накопичується пил, який погіршує рух повітря та відведення тепла. Термопаста також поступово втрачає свої властивості, через що тепло гірше передається від процесора до системи охолодження.

Періодичність обслуговування залежить від моделі ноутбука та умов його використання. Якщо пристрій часто працює в запиленому приміщенні або під високим навантаженням, профілактика може знадобитися частіше.