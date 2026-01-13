Електроніка споживає струм навіть у режимі очікування

Взимку витрати на електрику зазвичай зростають. Однією з причин є побутові прилади, які продовжують споживати енергію навіть тоді, коли здається, що вони вимкнені. Варто звернути увагу на техніку, яку можна відключати від мережі в холодні місяці, щоб зменшити рахунки. Які прилади можна відключити, пише Yahoo.

Пристрої, які варто вимикати

Насамперед це насоси рециркуляції гарячої води. Якщо вони працюють постійно, частина електроенергії витрачається даремно. Оптимальним рішенням є під’єднання насосів до таймера та вимикання на кілька годин.

Переносні обігрівачі теж споживають багато енергії, тому їх слід використовувати лише у потрібних кімнатах і тільки за необхідності.

Електричні бойлери та водонагрівачі підвищують витрати, якщо їх не утеплити. Зменшення температури нагріву, утеплення бака та скорочення часу прийому душу допоможуть зекономити електроенергію.

Освітлення та електроніка

Старі лампи розжарювання й люмінесцентні споживають більше енергії, ніж сучасні LED-лампи. Їхня заміна допоможе заощадити без втрати комфорту.

Електроніка – телевізори, зарядні пристрої, ігрові консолі та інші гаджети – споживає струм навіть у режимі очікування. Якщо пристрої не використовуються, їх краще відключати від мережі або під’єднувати через подовжувач із кнопкою вимкнення.

Додаткові поради

Додаткові холодильники в підвалах чи гаражах можуть збільшувати витрати на електроенергію, особливо старі моделі. Об’єднання продуктів в одному холодильнику допомагає скоротити споживання.

Електричні плити та духовки споживають багато енергії. Рекомендується готувати кілька страв одночасно або використовувати маленьку духовку чи мікрохвильовку для невеликих порцій.

Також корисно відключати зарядні пристрої для телефонів та ноутбуків, коли ними не користуються. Це не тільки економить електрику, а й продовжує термін служби кабелів.