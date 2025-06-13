Це питання особливо актуальне, коли ви плануєте подорож або хочете зменшити витрати на електроенергію

Пральна машина – один із найуживаніших приладів у побуті, проте багато хто не знає, чи можна залишати її в розетці, якщо вона не використовується. Це питання особливо актуальне, коли ви плануєте подорож або хочете зменшити витрати на електроенергію. Ukr.Media розповідає, чи потрібно вимикати пральну машину з розетки, якщо вона не працює.

Коли варто витягати вилку з розетки?

Основний момент, на який варто звернути увагу – частота використання пральної машинки. Якщо ви активно користуєтесь машинкою (прання кілька разів на тиждень) – постійно вимикати машинку з розетки немає сенсу. Адже роз’єми від постійного вмикання-вимикання можуть швидше зношуватися.

Але існують ситуації, коли вимкнути пралку – це не просто гарна ідея, а й необхідність. Наприклад, якщо ви їдете у відпустку чи відрядження, краще вимикати пральну машинку з розетки.

Чому це важливо?

На жаль, навіть надійна техніка може підвести. Чимало займань трапляється саме через електроприлади, які залишили підключеними до мережі. А вимкнувши пральну машину, ви просто прибираєте один із можливих факторів ризику.

Окрім цього, сучасні пральні машинки можуть споживати електрику навіть коли просто стоять. Це називається режимом очікування. Тому всі дисплеї, модулі керування та інші функцію можуть споживати в цьому режимі електроенергію.