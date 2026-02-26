Крейда чудово допомагає, якщо в шафі з’явилася вогкість під час холодів або сезону дощів

Крейда може стати корисним помічником в домашньому господарстві. Існує простий лайфхак, який допоможе впоратися з однією розповсюдженою проблемою в шафах. Pixel Inform розповідає, чому варто покласти крейду в шафу.

Навіщо класти крейду у шафу?

Крейда чудово допомагає, якщо в шафі з’явилася вогкість під час холодів або сезону дощів, коли зайва волога ще й супроводжується неприємним запахом. Річ у тім, що крейда завдяки своєму складу та структурі відмінно вбирає зайву вологу. Її достатньо просто розкласти у шафі чи тумбочках. Також можна залишити кілька шматочків у місці, де зберігається взуття.

Але також варто враховувати, що крейда ніяк не може вплинути на плісняву, що вже з’явилася. Але як профілактичний засіб крейда чудово підійде.