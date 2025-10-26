Щоб позбутися запаху, спочатку потрібно забрати всі речі з шафи та очистити полиці

Неприємний запах у шафі – поширена проблема, з якою стикається багато людей. Від нього можливо позбутися, якщо правильно організувати зберігання речей та використовувати засоби, які допоможуть усунути запахи. «24 канал» розповідає, як позбутися неприємного запаху у шафі.

Щоб позбутися запаху, спочатку потрібно забрати всі речі з шафи та очистити полиці. Одяг, який погано пахне, потрібно одразу випрати. А полиці в шафі потрібно протерти ганчіркою. Після цього чистий одяг потрібно повернути назад та використати засоби для покращення аромату.

Сода

Насипте соду в тарілку чи кришку та покладіть на полицю. Вона чудово вбирає вологу та поганий запах, тож неприємні аромати з шафи швидко зникнуть.

Туалетне мило

Ви також можете покласти на полицю шматочок мила, і вже через день речі будуть ароматно пахнути.

Морська сіль

Насипте морську сіль у невелику тарілку або стакан та залиште у шафі. За деякий час сіль вбере всю вологу та погані запахи. А коли вона затвердіє, її потрібно замінити на нову.

Засушена лаванда

Надасть речам приємний запах, адже є прекрасним ароматизатором. Також лаванда захищатиме речі від молі.

Кавова гуща

Насипте каву в невелику миску, поставте на дно шафи та залишіть на 2 дні. Завдяки цьому речі матимуть приємний аромат.

Активоване вугілля

Достатньо загорнути активоване вугілля в марлю чи будь-яку тканину, яка пропускатиме повітря. Вугілля вбиратиме в себе різні погані запахи.