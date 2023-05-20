Якщо ваш шафа все-таки трохи переповнена, настав час перебрати одяг

Зараз важливо піклуватися про нашу планету, як ніколи. Час не скуповувати речі, які ніколи не вдягнете, а купувати свідомо та дбати про те, що у вас вже є. Ревізія гардеробу буде гарним початком. Як організувати свій гардероб, розповідає Jysk.

Найпростіша порада – придбайте відповідні вішаки для одягу. Це одразу організує простір, особливо якщо придбати спеціальні вішаки для 6 футболок чи 5 штанів.

Критично огляньте шафу – розмір та кількість полиць, скільки місця відведено для вішаків. Подумайте, що можна розкласти на полиці, а що потребує окремого вішака. Чітко визначте місце для кожної речі й не змішуйте різний одяг, як-от джинси з блузами чи шкарпетки з аксесуарами. Для яскравих курточок, жакетів чи навіть суконь та кофтинок можна використати підлогову чи пересувну вішалку – нині дизайнери часто називають цей хід додатковим декоруванням кімнати. Так місця у шафі точно стане трохи більше. Далі слідкуйте за своїм гардеробом, упорядковуючи свій одяг спочатку за категоріями, а потім за кольорами. Вішайте сорочки разом, від світлого до темного, зліва направо. Потім так само впорядкуйте штани, сукні тощо.

Не викидайте коробки для взуття. Вони захищають ваше взуття від пилу та легко складаються. Зробіть маленькі наліпки з написами на зовнішній стороні коробки, щоб ви знали, що всередині.

Вибирайте шафу, яка відповідає вашому стилю життя. Якщо ви здебільшого одягаєтесь неофіційно у светри та футболки, вам потрібно вибирати шафу з великою кількістю полиць. Якщо ви щодня одягаєте ділові костюми, вам потрібні вішаки для піджаків, суконь тощо. Кошики – ідеальне місце для зберігання шкарпеток, шарфів та інших дрібніших предметів одягу та аксесуарів.

Якщо ваш шафа все-таки трохи переповнена, настав час перебрати одяг. Весь одяг можна розділити на такі категорії:

1. Залишити: тут керуйтеся складеним завчасно списком необхідних у гардеробі речей.

2. Спакувати: тут будуть сезонні (літні чи зимові) речі. Зручно організувати сезонний одяг, білизну та взуття допоможуть короби, кошики та вакуумні пакети.

3. Викинути: усі поношені речі, які вже не підлягають пранню, зашиванню чи ремонту. Цих речей потрібно негайно і без жалю позбутися. Якщо ж вам шкода стару випрану річ, з’їздіть разочок на дачу і попрацюйте в ній на грядці чи пофарбуйте тин.

4. Віддати чи продати: сюди відсортуйте усе, що з певних причин вам більше не підходить чи було куплене імпульсивно. Дивлячись на футболки, плаття та светри запитайте себе: «Якби я сьогодні ходив по магазинах, чи купував би я це?». Якщо відповідь «ні», відкладайте речі на перероблювання чи благодійність.

Для класифікації одягу ви можете придумати й більше категорій. Та головне пам’ятайте: якщо ви глянули на річ і на якусь мить подумали «я цього більше не вдягну», без вагань відкладайте на купку «віддати» чи «викинути». Повірте, 99,9%, що ви дійсно більше не вдягнете цю річ.

«Вінтажний одяг» – це чудовий спосіб оновити гардероб, одночасно мінімізуючи свій вуглецевий слід. Якщо ваші нові старі речі мають певний запах, налийте трохи горілки в пляшку з розпилювачем та розпиліть її на одяг. Коли спирт випарується, запах зникає.