Найкращий спосіб усунути запах у шафі – це звичайне глибоке прибирання

Відчинити двері шафи та відчути затхлий запах – не найприємніше відчуття. Цей запах може навіть прилипнути до вашого одягу на увесь день. The Spruce розповідає, що викликає затхлий запах у шафі та як його ефективно позбутися.

Що викликає затхлий запах?

Часто це пов’язано з надмірною вологістю, яка призводить до утворення цвілі або грибка. Якщо у вашій шафі пахне затхлістю, ось найімовірніші причини цього запаху:

Волога та цвіль. Надмірна кількість вологи є ймовірною причиною затхлого запаху. Шафи з вологим одягом, мокрими рушниками або іншими джерелами вологи можуть бути розсадником цвілі та грибка, які виділяють гази, що призводять до затхлого запаху. Брудний одяг та взуття. Одяг, взуття та сумки з брудом, їжею чи іншими залишками спричиняють неприємні запахи у шафі. Погана вентиляція. Коли потік повітря застоюється, він підхоплює частинки повітря, такі як пил і лупа домашніх тварин, які можуть залишати неприємний запах. Вологість. Якщо ваша шафа знаходиться у приміщенні з підвищеною вологістю, це також може сприяти появі затхлого запаху.

Як усунути запах?

Тепер, коли ви знаєте, що викликає запах та звідки він, ось кілька варіантів, як усунути затхлий запах у вашій шафі: