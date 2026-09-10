На невеликій грядці насамперед оглядайте рослини вручну

З настанням осені може здатися, що основні городні шкідники вже зникли. Однак у теплі вересневі дні капустяний білан усе ще здатен відкладати яйця, з яких з’являються нові гусениці. Тому капуста, броколі та цвітна капуста залишаються під загрозою навіть наприкінці сезону. Як розпізнати й позбутися шкідника, пишуть Новини.Info.

Особливо уважними варто бути власникам пізніх сортів, що ще тривалий час залишаються на грядці. Якщо над рослинами регулярно літають білі метелики, варто оглянути листя та перевірити, чи немає на ньому яєць або молодих гусениць.

Як розпізнати шкідника

Найчастіше першими помітні не самі гусениці, а пошкодження на листках. Вони вигризають м’які частини тканини, залишаючи великі нерівні отвори. Уражене листя може мати обгризені краї, а поруч із місцями живлення часто залишаються темні сліди життєдіяльності гусениць.

Яйця білана капустяного шукайте на нижньому боці листків. Молоді личинки спочатку можуть триматися групами, тому невеликий осередок легко помітити під час уважного огляду. Згодом гусениці розповзаються по рослині та починають пошкоджувати дедалі більше листя.

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Чим небезпечні гусениці для капусти

Пошкодження листків особливо небажані тоді, коли рослина вже формує качан. Капусті потрібне здорове листя для нормального завершення росту, а сильне об’їдання послаблює рослину та може погіршити якість урожаю.

На цвітній капусті та броколі проблема ще серйозніша, адже гусениці та їхні виділення можуть потрапляти безпосередньо на частину, яку вживають у їжу. Тому залишати шкідників без уваги не варто навіть тоді, коли до збирання врожаю залишилося небагато часу.

Як захистити капусту без зайвих обробок

На невеликій грядці насамперед оглядайте рослини вручну. Перевіряйте нижній бік листків і прибирайте знайдені яйця та гусениць. Такий спосіб особливо ефективний, якщо шкідників поки небагато.

Огляд повторюйте кожні кілька днів. Молоді гусениці значно легше піддаються контролю, ніж ті, які вже встигли розповзтися по всій рослині. Не чекайте, поки листя буде сильно пошкоджене.

Для профілактики можна використовувати захисну сітку. Вона не дасть метеликам дістатися до рослин і відкласти нові яйця. Однак перед накриванням обов’язково огляньте капусту, адже гусениці, які вже перебувають усередині, залишаться під укриттям.

Коли потрібні засоби захисту

Якщо гусениць стало багато й механічне збирання вже не допомагає, використовуйте лише дозволені для капустяних культур засоби захисту. Перед обробленням обов’язково перевіряйте інструкцію, рекомендовану норму та період очікування до збирання врожаю.

Біологічні препарати на основі Bacillus thuringiensis можуть бути ефективними проти молодих гусениць. Тому важливо не затягувати з обробкою, якщо на рослинах уже помітна значна кількість личинок.

Що зробити після збирання капусти

Після завершення сезону не залишайте на грядці качани, листя та інші рослинні рештки. Їх потрібно прибрати, оскільки вони можуть стати місцем для подальшого розвитку різних шкідників і хвороб.

Ретельне очищення грядки восени допоможе зменшити кількість небажаних організмів, які можуть залишитися на ділянці до наступного сезону. Також варто прибрати бур’яни та інші рослинні залишки навколо капустяної грядки.