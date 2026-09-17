У роботі електроніки сучасних побутових приладів іноді виникають тимчасові збої

Побутова техніка не завжди перестає працювати через серйозну несправність. Іноді причина полягає у забитому фільтрі, пошкодженому кабелі, забрудненій кнопці або тимчасовому збої електроніки. Деякі такі проблеми можна усунути самостійно, не витрачаючи гроші на виклик майстра. Які саме, пише Which?.

Перед ремонтом обов’язково від’єднайте прилад від електромережі. Якщо з’явилися дим, запах гару, іскри або сильне нагрівання, не розбирайте техніку самостійно.

Пошкоджений кабель або вилка

Якщо прилад періодично вимикається, не вмикається або працює нестабільно, перевірте кабель і вилку. Особливо часто пошкодження виникають біля місця з’єднання шнура з вилкою або корпусом.

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Тріщини, оголені дроти, потемніння чи оплавлення ізоляції свідчать про необхідність заміни кабелю або вилки. Не використовуйте пошкоджений шнур і не намагайтеся замотати оголені дроти ізоляційною стрічкою.

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Також огляньте розетку. Якщо вона нагрівається, потріскує або має сліди оплавлення, її використання потрібно припинити та звернутися до електрика.

Забитий фільтр пральної або посудомийної машини

Пральна машина може погано зливати воду, довго виконувати програму або зупинятися через забруднений фільтр. У посудомийній машині причиною проблем часто стають залишки їжі та інше сміття.

Перед очищенням від’єднайте техніку від електромережі. У пральній машині дістаньте зливний фільтр, очистіть його від ворсу, ниток, дрібних предметів та іншого сміття, а потім промийте водою.

У посудомийній машині вийміть фільтр, видаліть залишки їжі та промийте його. Регулярне очищення допомагає підтримувати нормальну роботу техніки та зменшує навантаження на насос.

Кнопки не реагують на натискання

Кнопки мікрохвильової печі, кавоварки або іншого приладу можуть перестати нормально працювати через пил, жир, крихти чи залишки напоїв.

Спочатку від’єднайте техніку від мережі та очистіть панель м’якою сухою тканиною. Для важкодоступних місць можна використати ватну паличку. Не заливайте панель водою або мийним засобом.

Пульт від телевізора можна очистити окремо: дістаньте батарейки, обережно розберіть корпус і видаліть забруднення. Перед збиранням усі деталі повинні бути сухими.

Якщо після очищення кнопки не працюють, причина може бути в контактах або електронній платі. Таку несправність краще довірити майстру.

Техніка зависла або не реагує

Сучасні побутові прилади іноді дають тимчасові збої в роботі електроніки. Наприклад, пральна машина може зупинити програму, а кавоварка – перестати реагувати на натискання кнопок.

У такому випадку спробуйте повністю від’єднати прилад від мережі на кілька хвилин. Потім підключіть його знову та перевірте роботу.

Якщо пристрій має функцію скидання налаштувань, скористайтеся нею відповідно до інструкції. Враховуйте, що після скидання можуть бути втрачені встановлені режими та інші налаштування.

Якщо проблема повторюється, потрібна діагностика. Постійні збої можуть свідчити про несправність електроніки.

Накип і забруднення

Накип може погіршувати роботу чайника, кавоварки, пральної та посудомийної машин. Через відкладення техніка довше нагріває воду, гірше пропускає її або працює з більшим навантаженням.

Для очищення використовуйте спеціальні засоби, рекомендовані виробником. Не застосовуйте агресивну хімію без перевірки її сумісності з конкретним приладом.

Регулярне очищення допомагає запобігти серйознішим несправностям і продовжує строк служби техніки.