Дуже низька стрижка восени послаблює траву перед холодами

Осінній газон потребує іншого підходу, ніж улітку. Коли температура поступово знижується, трава росте повільніше, тому потреба в частому косінні зменшується. Водночас залишати ділянку надовго без догляду теж не варто. Особливо важливо правильно визначити висоту останньої стрижки перед зимою. Як стригти газон восени, пишуть Новини. Info.

Чому не варто стригти газон надто коротко

Дуже низька стрижка восени послаблює траву перед холодами. Після видалення більшої частини листкової маси рослинам складніше накопичувати поживні речовини та відновлюватися після несприятливих умов.

Занадто коротка трава також стає чутливішою до морозу, перепадів температури й пересихання ґрунту. Якщо сніговий покрив буде нестійким, низько підстрижені рослини залишаться майже без природного захисту.

Але залишати траву надто високою на зиму теж не варто. Під снігом довгі стебла можуть пригинатися до землі й почати гнити, а волога створює сприятливі умови для розвитку грибкових хвороб.

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Якою має бути висота газону восени

Для більшості звичайних газонів перед зимою варто залишати покрив приблизно 4–5 см заввишки. Це оптимальний варіант: рослини не будуть надто короткими, але й не утворять щільного шару під снігом.

Якщо газон росте на ділянці, де взимку часто буває багато снігу, висоту можна залишити ближче до верхньої межі. На відкритих місцях із недостатнім сніговим покривом особливо важливо не стригти траву надто низько.

Водночас точна висота залежить від складу газонної суміші. Декоративні та спортивні газони можуть мати інші вимоги, тому для них краще орієнтуватися на рекомендації щодо конкретних видів трав.

Коли проводити останню стрижку

Не варто чекати перших сильних морозів. Останнє косіння проводьте тоді, коли трава ще росте, але вже помітно повільніше. Важливо, щоб після стрижки вона встигла трохи відновитися до настання стабільного холоду.

Восени не потрібно косити газон за звичним літнім графіком. Спочатку оцініть стан і висоту покриву, а вже потім вирішуйте, чи необхідна чергова стрижка. Якщо трава майже перестала рости й має потрібну висоту, зайвий раз проходити газонокосаркою не слід.

Косити краще в суху погоду. Мокра трава легко прилипає до ножів, нерівномірно зрізається, а важка техніка може пошкодити вологий ґрунт.