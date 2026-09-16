Дисплей залишається однією з найуразливіших частин смартфона

Смартфон щодня супроводжує нас на роботі, вдома, у дорозі та під час відпочинку, тому він постійно наражається на подряпини, падіння та інші пошкодження. Водночас правильно підібрані аксесуари можуть не лише захистити пристрій, а й розширити його можливості. Які аксесуари необхідні, пише «День за днем».

Захисне скло чи плівка: що обрати

Дисплей залишається однією з найуразливіших частин смартфона. Подряпини можуть з’явитися навіть під час звичайного носіння пристрою в сумці чи кишені, а падіння здатне пошкодити екран значно серйозніше.

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Захисна плівка підходить тим, хто хоче зберегти початковий вигляд екрана та захистити його від дрібних подряпин. Вона тонка, майже не впливає на товщину смартфона та зазвичай коштує недорого.

Загартоване скло має більшу товщину, проте краще захищає поверхню дисплея від ударів і механічних пошкоджень. Вибираючи його, перевірте, чи відповідають розміри та форма скла конкретній моделі смартфона.

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Якщо телефон часто лежить в одній кишені з ключами, монетами або іншими твердими предметами, захисний шар на екрані особливо доречний.

Чохол як основний захист смартфона

Навіть міцний смартфон може пошкодитися після падіння, тому чохол варто підібрати одразу після придбання пристрою. Він захищає корпус від подряпин, ударів і забруднення, а деякі моделі мають додатковий захист кутів та бокових граней.

Силіконові чохли легкі, гнучкі та добре лежать у руці. Вони підходять для повсякденного використання й не додають пристрою значної ваги.

Шкіряні моделі вирізняються зовнішнім виглядом і можуть бути доречними для ділового стилю. Бампери зосереджені передусім на захисті бокових частин і кутів смартфона.

Для подорожей, активного відпочинку або роботи в умовах, де телефон може часто падати, краще розглянути посилені моделі. Вони зазвичай масивніші, зате забезпечують додатковий захист корпусу.

Кабелі та зарядні пристрої

Якісний зарядний кабель потрібен не лише для зручності, а й для безпечного користування смартфоном. Постійні перегини, пошкодження оболонки або неякісні матеріали можуть призвести до нестабільного заряджання.

Кабелі з міцним нейлоновим обплетенням краще витримують регулярне використання та часті згинання. Під час вибору важливо враховувати не лише тип роз’єму, а й можливості самого кабелю, зокрема підтримку потрібної потужності заряджання та передавання даних.

Швидкі зарядні пристрої дають змогу скоротити час, необхідний для поповнення заряду акумулятора. Однак адаптер має підтримувати стандарти, сумісні зі смартфоном. Не варто купувати зарядний пристрій лише за найнижчою ціною, адже якість компонентів має значення для безпечної експлуатації.

Для дому та робочого місця також зручно використовувати бездротову зарядну станцію, якщо смартфон підтримує відповідну технологію. А якщо потрібно заряджати кілька пристроїв одночасно, практичним рішенням стане багатопортовий зарядний пристрій.

Перехідники, які розширюють можливості смартфона

Сучасний смартфон можна використовувати не лише для дзвінків, листування та перегляду сайтів. За допомогою відповідних перехідників його можливості можна значно розширити.

Адаптер USB-C – HDMI стане у пригоді для підключення сумісного смартфона до телевізора або монітора. Це може бути зручно під час перегляду відео, демонстрації фотографій чи роботи з великим екраном.

Перехідник USB-C – 3,5 мм допоможе під’єднати дротові навушники до пристрою, у якому немає стандартного аудіороз’єму. Водночас перед купівлею варто перевірити сумісність конкретного адаптера зі смартфоном.

Ще один корисний варіант – OTG-перехідник. Він дає змогу під’єднати до смартфона сумісну флешку, клавіатуру, мишу або інший пристрій.