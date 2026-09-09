Екран iPhone Duo на 50% більший ніж у iPhone 18 Pro Max

У середу, 9 вересня, відбулася велика презентація Apple під назвою Surprise and Shine («Дивуй і сяй»), під час якої технологічна компанія представила нові моделі смартфонів – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Duo – перший складаний смартфон. Про це стало відомо з онлайн-трансляції заходу.

Традиційну осінню презентацію вперше відкрив новий генеральний директор Apple Inc. Джон Тернус, який обійняв посаду 1 вересня, замінивши на ній Тіма Кука. Той став виконавчим головою ради директорів компанії.

Також цьогорічна презентація була присвячена винятково найдорожчим моделям iPhone. Очікується, що базові моделі – iPhone 18 та iPhone Air 2 – Apple представить навесні 2027 року, імовірно, щоб оптимізувати ланцюги поставок і ресурси.

Apple представила iPhone 18 Pro та 18 Pro Max

Моделі iPhone 18 Pro та Pro Max отримали новий колір Dark Cherry – насичений бордовий відтінок, який замінив популярний торішній помаранчевий Cosmic Orange. Також смартфони випускатимуть у сріблястому, темно-сірому та світло-синьому кольорах.

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Нові смартфони отримали чип A20 Pro, збільшений час автономної роботи, основну камеру на 48 Мп та механізм змінної діафрагми із шістьма тонкими пелюстками. Це забезпечує точніше регулювання глибини різкості та кращу якість знімків в умовах слабкого освітлення.

Також смартфони отримали нові фільтри та можливості для редагування фото. Користувачі у США зможуть додавати до своїх знімків цифровий підпис, який підтверджуватиме, що фото зроблене без використання ШІ.

Нові особливості iPhone 18 Pro

Новий iPhone 18 Pro Max отримав найбільший акумулятор в історії iPhone. В Apple обіцяють до 45 годин автономної роботи. Для iPhone 18 Pro цей показник становитиме до 36 годин.

Apple також зменшив розмір Dynamic Island, який тепер може відображати три віджети одночасно.

Старт продажів iPhone 18 Pro та Pro Max у США запланований на 18 вересня.

Apple презентувала перший складаний iPhone

Apple позиціює iPhone Duo як новий елітний сегмент у лінійці iPhone. Це перший складаний смартфон із двома екранами, подвійною камерою та прихованою фронтальною камером. Він також оснащений чіпом A20 Pro та модемом C2 з підтримкою 5G. У боковій кропці розміщений Touch ID.

Внутрішній дисплей має діагональ 7,5 дюйма, а зовнішній – 5,4 дюйма.

Новий гнучкий iPhone Duo поставляється виключно з E-Sim. Duo надійде у продаж 23 жовтня та буде доступний у сірому та темно-синьому кольорах.

Особливості iPhone Duo

Ціни на нові iPhone

Базовий iPhone 18 Pro у США коштуватиме від 1199 доларів, а iPhone 18 Pro Max – від 1299 доларів; iPhone Duo – від 1999 доларів.

Інші новинки від Apple

Також на презентації були представлені нові смарт-годинники Apple Watch Series 12 і Apple Watch Ultra 4 та навушники AirPods 5 з прямим перекладом мови та покращеним шумогасінням. Ціна на навушники стартує від 129 доларів. Apple Watch Series 14 у США можна буде придбати від 399 доларів, Apple Watch Ultra 4 – від 799 доларів.