Осіннє прибирання допомагає зменшити кількість потенційних джерел зараження

Волоський горіх після завершення сезону не варто залишати без уваги. Саме восени під деревом накопичуються опалі плоди, залишки оболонки та листя, які можуть стати місцем для зимівлі шкідників і збудників хвороб. Правильне прибирання та кілька простих процедур допоможуть зменшити ризики для дерева наступного сезону. Про це пише Agroinform.

Приберіть усе з-під крони

Перш за все ретельно очистьте землю навколо волоського горіха. Зберіть опалі плоди, особливо ті, що почорніли, вкрилися плямами або почали гнити. Не залишайте на землі рештки зеленої оболонки та опале листя з ознаками ураження.

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У пошкоджених горіхах можуть розвиватися личинки горіхової мухи. Згодом вони залишають плоди й потрапляють у ґрунт, де зимують. З настанням тепла життєвий цикл шкідника продовжується.

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Тому восени важливо не просто зібрати врожай, а й не залишати під деревом те, що може стати джерелом проблем наступного року.

Не закладайте заражені рештки в компост

Здорове листя та рослинні рештки можна використовувати для компостування, але підозрілі або явно уражені частини дерева краще відокремити. Почорнілі плоди, гнилу оболонку та листя з ознаками хвороб не варто складати до звичайної компостної купи.

Так ви зменшите ймовірність того, що шкідники або збудники хвороб збережуться на ділянці та знову потраплять до дерева наступного сезону.

Проведіть санітарну обрізку

Після листопаду крона стає значно прозорішою, тому добре видно сухі, зламані та пошкоджені гілки. Саме тоді зручно оцінити стан дерева та провести санітарну обрізку.

Видаліть гілки, які засохли або мають пошкодження. Працювати краще в суху погоду, використовуючи чистий і добре заточений інструмент.

Не варто без потреби сильно проріджувати здорову крону. Осіння обрізка має насамперед санітарний характер.

Захистіть коріння мульчею

Після завершення прибирання ґрунт навколо дерева можна замульчувати. Шар здорового органічного матеріалу допоможе зменшити різкі коливання температури ґрунту та сповільнить випаровування вологи.

Водночас мульчу не слід насипати безпосередньо до стовбура. Залиште навколо нього вільний простір, щоб кора не контактувала постійно з вологим матеріалом.

Не забувайте про весняний огляд

Осіннє прибирання допомагає зменшити кількість потенційних джерел зараження, але воно не може повністю захистити дерево від усіх хвороб.

Наприклад, збудники бактеріальних захворювань можуть зберігатися на самому дереві, зокрема в уражених бруньках. Тому після зими волоський горіх потрібно уважно оглянути та звернути увагу на стан бруньок, пагонів і молодого листя.

Особливо ретельно перевіряйте дерево після тривалої вологої погоди, адже такі умови можуть сприяти розвитку багатьох захворювань.

Осінній догляд за волоським горіхом не потребує складних процедур. Достатньо вчасно прибрати пошкоджені плоди та листя, оглянути дерево, видалити сухі гілки та подбати про ґрунт навколо стовбура. Це не гарантує повної відсутності хвороб і шкідників, але допомагає зменшити кількість потенційних проблем перед новим сезоном.