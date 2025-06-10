Насправді в основі багатьох прикмет лежить реальна дія дерева на навколишнє середовище

Серед старших людей часто можна почути застереження: не садіть волоський горіх біля оселі. Звідки походить це повір’я і чи має воно підґрунтя, пише ТСН.

Чим небезпечний волоський горіх поруч із будинком

Загадкові прикмети і забобони нерідко пов’язані з деревами, зокрема з горіхом. Проте, навіть не заглиблюючись у містику, можна знайти цілком раціональні пояснення, чому варто уникати висаджування цього дерева поблизу дому.

Волоський горіх виростає до великих розмірів, має масивну кореневу систему, яка може завдати шкоди фундаменту чи комунікаціям. Крім того, розлога крона затіняє велику площу, що може спричинити вологість і поява моху на дахах та стінах. Через це фахівці радять саджати горіх не ближче ніж за 8 метрів від будь-якої споруди.

Також варто враховувати, що інші рослини поруч із горіхом можуть погано рости або взагалі загинути – через речовини, які виділяє дерево для захисту своєї території.

Що кажуть народні повір’я про горіх біля оселі

З давніх-давен люди вважали, що волоський горіх біля будинку – до нещастя. Побутувала думка, ніби дерево приносить у дім злидні, руйнує гармонію в родині та може навіть «відбирати» енергію господаря.

Особливо лякалися того, що в кроні горіха можуть оселитися злі духи, які нібито спричиняють хвороби або навіть смерть власника будинку. Ще одним поширеним повір’ям було те, що нічний сон під горіхом може викликати сильний головний біль, а споживання старих плодів – отруєння.

Біологічне пояснення народних забобонів

Насправді в основі багатьох прикмет лежить реальна дія дерева на навколишнє середовище. Листя волоського горіха виділяє фітонциди – леткі речовини, що мають антисептичні властивості. У невеликих кількостях вони корисні, але постійне перебування під деревом може спричинити втому, безсоння або головний біль.

Що ж до плодів, то старі горіхи дійсно можуть містити шкідливі речовини, що утворюються під час окислення, тому їх споживання небезпечне.