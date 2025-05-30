Садівники колись дуже уважно ставилися до вибору рослин для висаджування біля будинку

Частина людей вірить, що певні рослини приносять у дім спокій, затишок і добру енергетику, а є і ті, про яких з давніх-давен боялися говорити. Одну з таких рослин вважали носієм темної сили, здатної накликати хвороби та біди. Що ж такого криється в її густому листі та темних ягодах, міф, забобони, чи щось більше, пише «24 Канал».

Бузина – рослина, навколо якої здавна існує чимало упереджень. Наші пращури вважали її не просто невідповідною для присадибної ділянки, а й небезпечною. Вона часто згадується у народних повір’ях як символ зла, хвороб і нещастя. За старими віруваннями, посадити бузину біля оселі означає накликати на себе біду.

Цей кущ вважали «нечистим», а саму рослину – джерелом поганої енергетики. Бузину навіть називали «чортовою ягодою» або «деревом смерті». У деяких регіонах побутувала думка, що вона була створена самим дияволом, і він оселився всередині куща. Через це люди боялися навіть зрізати гілки бузини, адже вірили: можна розгнівати нечисту силу, яка прийде мститися. Дехто вірив, що навіть короткий відпочинок у затінку цього куща може викликати хворобу або нещасний випадок. У народній медицині цю рослину теж пов’язували з нечистим: воду після купання хворої дитини виливали під бузину – начебто разом з нею туди мала перейти й хвороба.

Тож, згідно з повірʼями, садити бузину біля житла не варто. Цей кущ має настільки сильну символіку в культурі, що багато хто уникає його й досі. Водночас у сучасному світі бузина вважається лікарською рослиною. Плоди і квіти чорної бузини використовують як потогінний, протизапальний, проносний і сечогінний засіб, пишуть «Ліктрави». Рослина має м'який відхаркувальний ефект при простудних і вірусних захворюваннях.