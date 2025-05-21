Із чистотілу легко зробити ефективне натуральне підживлення

Багато початківців-городників одразу виривають чистотіл, щойно помітять його на своїй ділянці. І дарма. Ця непримітна рослина, яку часто сприймають за шкідливий бур’ян, насправді має чималий потенціал для покращення стану ґрунту і навіть захисту культурних рослин. Чому варто залишити чистотіл на ділянці, пише Dailynews.

Чому чистотіл варто залишити на городі

Чистотіл відомий своїми лікувальними властивостями, але не менш цінним він може бути і для ґрунту. Його коренева система добре структурує землю, а сама рослина пригнічує ріст небажаної бур’янистої рослинності. Її потужний запах і біологічно активні речовини не дають іншим бур’янам розростатися поруч.

Крім цього, чистотіл може бути використаний як природний сидерат. Після нього на ділянці добре почуваються такі культури, як цибуля, часник, гладіолуси, тюльпани, нарциси.

Це пов’язано з тим, що рослина не виснажує ґрунт, а навпаки – збагачує його і зменшує ризик поширення грибкових інфекцій у наступних посадках.

Як приготувати добриво з чистотілу

Із чистотілу легко зробити ефективне натуральне підживлення, яке буде не лише джерелом поживних речовин, а й засобом для відновлення балансу кислотності в ґрунті. Такий настій також діє як м’який антисептик, пригнічує розвиток патогенів у землі.

Що знадобиться:

3–4 відра подрібненого свіжого чистотілу;

1 кг курячого посліду;

1 пакетик сухих дріжджів (приблизно 10 г);

200 літрів води.

Як готувати:

У великій ємності змішайте всі інгредієнти та залиште настоюватися від 3 до 7 днів (в залежності від температури повітря). Рідина має забродити, але не скиснути. Після цього процідіть настій і розбавте його чистою водою у пропорції 1:10.

Перед внесенням такого добрива важливо зволожити ґрунт звичайною водою, це допоможе краще засвоїти поживні речовини та уникнути опіків коренів.