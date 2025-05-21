Кропива – справжній концентрат поживних речовин

Серед натуральних добрив кропива давно посідає почесне місце у досвідчених городників. Її настій – доступна, екологічна альтернатива гною або пташиному посліду, яка чудово підходить для вирощування як овочевих, так і декоративних культур. Як його правильно приготувати, пише «Фазенда».

Чим корисний настій кропиви

Кропива – справжній концентрат поживних речовин. У молодих пагонах міститься безліч мікро- та макроелементів: магній, калій, залізо, азот, мідь, сірка та інші. Саме тому її додають навіть до весняних страв – зелених супів і салатів. Підживлення з кропиви:

стимулює ріст зеленої маси;

покращує структуру ґрунту;

підвищує врожайність овочевих культур;

подовжує цвітіння у квіткових рослин.

Цей настій не шкодить ані рослинам, ані людині, тому його можна сміливо використовувати на більшості городніх та садових культур. Але важливо пам’ятати: одне органічне добриво не замінить повноцінного догляду. Для захисту рослин від хвороб, шкідників і погодних стресів усе ж варто поєднувати органіку з біопрепаратами та мінеральними підживленнями.

Настій кропиви: класичний рецепт

Щоб приготувати ефективне добриво, беруть подрібнені молоді стебла кропиви (до початку цвітіння) та якісну воду – відстояну або джерельну. У пластиковій або дерев’яній діжці змішують сировину з гарячою водою в рівних об’ємах, накривають кришкою й залишають у теплому місці на 10-14 днів. Щодня суміш потрібно перемішувати. Якщо з’являється різкий запах, його можна пом’якшити кількома краплями настойки валеріани.

Під час бродіння на поверхні з’являтиметься піна – це нормальний процес. Готовий настій темніє й перестає пінитись. Після проціджування його розбавляють водою у пропорції 1:4 (20% розчин) для поливу.

Покращений варіант: кропива з дріжджами

Для посилення ефекту у настій можна додати дріжджі. Такий варіант стимулює швидше зростання культур і прискорює плодоношення. Для цього в окремій ємності змішують 100 г пресованих дріжджів із 100 г цукру та теплою водою, у відро додають подрібнену кропиву (приблизно половину об’єму) і вливають дріжджовий розчин, заливають теплою водою й залишають на тиждень.

Після настоювання розчин проціджують, доводять до 10 літрів водою і використовують для поливу. Найкраще такий засіб підходить для полуниці – ягоди стають солодшими, а кущі – сильнішими.

Настій кропиви з кульбабами

Ще один ефективний рецепт – поєднання кропиви з іншими корисними травами. Наприклад, із кульбабами, деревієм чи ромашкою. Головне – не використовувати отруйні рослини (типу звіробою або берізки). Для приготування беруть рівні частини подрібненої зелені, заливають гарячою водою так, щоб вона покривала сировину, і настоюють 10-14 днів. Потім проціджують і використовують у концентрації 10%.

Яким культурам підходить кропив’яне добриво

Найкраще настій кропиви сприймають культури з великою зеленою масою:

овочі : помідори, перці, баклажани, капуста, кабачки й огірки – краще ростуть і дають більше плодів. Для коренеплодів настій менш ефективний, крім буряка і моркви, вони покращують смак;

ягідники : полуниця, малина, смородина, виноград – стають солодшими, ароматнішими, утворюють більше пагонів;

квіти: декоративні однорічники та багаторічники, в тому числі кімнатні рослини – цвітуть рясніше й довше.

Як правильно використовувати настій

Для кореневого підживлення настій виливають під корінь на зволожений ґрунт вранці або ввечері. Молоді рослини до цвітіння потребують 0,5 літра розчину, а під час плодоношення – до літра. Повторювати підживлення можна кожні 10-14 днів.

Для листового обприскування настій застосовують переважно на розсаді та в перші тижні після висадки у відкритий ґрунт. Обприскування проводять раз на місяць, у похмуру погоду або ввечері.