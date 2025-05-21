Доступне та екологічне добриво: навіщо підживлювати кропивою городину та квіти
Серед натуральних добрив кропива давно посідає почесне місце у досвідчених городників. Її настій – доступна, екологічна альтернатива гною або пташиному посліду, яка чудово підходить для вирощування як овочевих, так і декоративних культур. Як його правильно приготувати, пише «Фазенда».
Чим корисний настій кропиви
Кропива – справжній концентрат поживних речовин. У молодих пагонах міститься безліч мікро- та макроелементів: магній, калій, залізо, азот, мідь, сірка та інші. Саме тому її додають навіть до весняних страв – зелених супів і салатів. Підживлення з кропиви:
- стимулює ріст зеленої маси;
- покращує структуру ґрунту;
- підвищує врожайність овочевих культур;
- подовжує цвітіння у квіткових рослин.
Цей настій не шкодить ані рослинам, ані людині, тому його можна сміливо використовувати на більшості городніх та садових культур. Але важливо пам’ятати: одне органічне добриво не замінить повноцінного догляду. Для захисту рослин від хвороб, шкідників і погодних стресів усе ж варто поєднувати органіку з біопрепаратами та мінеральними підживленнями.
Настій кропиви: класичний рецепт
Щоб приготувати ефективне добриво, беруть подрібнені молоді стебла кропиви (до початку цвітіння) та якісну воду – відстояну або джерельну. У пластиковій або дерев’яній діжці змішують сировину з гарячою водою в рівних об’ємах, накривають кришкою й залишають у теплому місці на 10-14 днів. Щодня суміш потрібно перемішувати. Якщо з’являється різкий запах, його можна пом’якшити кількома краплями настойки валеріани.
Під час бродіння на поверхні з’являтиметься піна – це нормальний процес. Готовий настій темніє й перестає пінитись. Після проціджування його розбавляють водою у пропорції 1:4 (20% розчин) для поливу.
Покращений варіант: кропива з дріжджами
Для посилення ефекту у настій можна додати дріжджі. Такий варіант стимулює швидше зростання культур і прискорює плодоношення. Для цього в окремій ємності змішують 100 г пресованих дріжджів із 100 г цукру та теплою водою, у відро додають подрібнену кропиву (приблизно половину об’єму) і вливають дріжджовий розчин, заливають теплою водою й залишають на тиждень.
Після настоювання розчин проціджують, доводять до 10 літрів водою і використовують для поливу. Найкраще такий засіб підходить для полуниці – ягоди стають солодшими, а кущі – сильнішими.
Настій кропиви з кульбабами
Ще один ефективний рецепт – поєднання кропиви з іншими корисними травами. Наприклад, із кульбабами, деревієм чи ромашкою. Головне – не використовувати отруйні рослини (типу звіробою або берізки). Для приготування беруть рівні частини подрібненої зелені, заливають гарячою водою так, щоб вона покривала сировину, і настоюють 10-14 днів. Потім проціджують і використовують у концентрації 10%.
Яким культурам підходить кропив’яне добриво
Найкраще настій кропиви сприймають культури з великою зеленою масою:
овочі: помідори, перці, баклажани, капуста, кабачки й огірки – краще ростуть і дають більше плодів. Для коренеплодів настій менш ефективний, крім буряка і моркви, вони покращують смак;
ягідники: полуниця, малина, смородина, виноград – стають солодшими, ароматнішими, утворюють більше пагонів;
квіти: декоративні однорічники та багаторічники, в тому числі кімнатні рослини – цвітуть рясніше й довше.
Як правильно використовувати настій
Для кореневого підживлення настій виливають під корінь на зволожений ґрунт вранці або ввечері. Молоді рослини до цвітіння потребують 0,5 літра розчину, а під час плодоношення – до літра. Повторювати підживлення можна кожні 10-14 днів.
Для листового обприскування настій застосовують переважно на розсаді та в перші тижні після висадки у відкритий ґрунт. Обприскування проводять раз на місяць, у похмуру погоду або ввечері.