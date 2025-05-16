Найпростіше – викопати хрін, але стандартна лопата рідко дає бажаний результат

Хрін може бути не лише корисною приправою до страв, а й справжньою проблемою для городника. Якщо рослина починає захоплювати ділянку, звільнитися від неї стає складно. Все через надзвичайно довге та міцне коріння, яке може сягати кількох метрів. Та є способи зупинити його поширення. Якими методами це можна зробити, пише УНІАН.

Механічне викорчовування

Найпростіше – викопати хрін, але стандартна лопата рідко дає бажаний результат. Часто після такого видалення частини кореня залишаються в ґрунті, й хрін знову проростає. Ефективніше скористатися садовими вилами, якими зручно підкопати кореневище, не розрубуючи його. Головне – витягти рослину цілком, разом з усіма відгалуженнями.

Застосування хімічних препаратів

Якщо витягнути хрін фізично не вдається, можна скористатися спеціальними засобами. Найпоширеніші гербіциди для боротьби з цією рослиною – це «Ураган», «Раундап» або «Торнадо». У випадку з «Ураганом» чи «Раундапом» слід трохи розкопати землю, зробити надрізи на корені й за допомогою шприца ввести туди препарат.

Препарат «Торнадо» працює інакше – ним обприскують листя, після чого речовина проникає до кореня. Важливо обробляти рослини в суху безвітряну погоду, аби не нашкодити культурним посадкам.

Метод затемнення

Цей варіант підійде, якщо хрін росте не між грядками, а на окремій ділянці. Щоб позбутися бур’яну, достатньо перекрити доступ до світла. Для цього ділянку з хроном накривають непрозорим матеріалом – наприклад, руберойдом, шифером, чорною плівкою чи товстою тканиною. Краї фіксують важкими предметами, і через деякий час, позбавлена сонця, рослина гине.

Народні методи боротьби

Для тих, хто уникає хімії, існують перевірені домашні способи:

гнійна настоянка : свіжий гній або коров’як розводять водою у співвідношенні 1:5. Отриманим настоєм поливають кожен кущ хрону. Важливо, щоб після цього не було дощу принаймні кілька днів;

сіль: розкопайте корінь хрону, зробіть на ньому надрізи й засипте сіллю, після чого знову закопайте. Через деякий час рослина загине.

Якщо з першого разу результат не задовільний – процедури можна повторити кілька разів за сезон.

Позбавлення від хрону за допомогою селітри

Ще один варіант – використати селітру, але не як добриво, а як метод виснаження бур’яну. Протягом літа регулярно обламуйте листя хрону, не даючи йому розростатися. У другій половині сезону підгодовуйте бур’ян селітрою. В результаті він сформує великий корінь, який не переживе зиму і навесні вже не проросте.