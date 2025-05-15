Розсада, яка виросла в тепличних чи домашніх умовах, не готова до вуличних реалій без адаптації

Травень приносить не лише тепло і сонячні дні, а й період найактивніших робіт на грядках. Саме зараз власники садів та городів закладають основу майбутнього врожаю. Та водночас із завзяттям часто приходять помилки, які можуть звести нанівець усі старання. Що не можна робити у травні, щоб не втратити урожай, пишуть «Добрі новини».

Посадка культур на одне й те саме місце щороку

Не варто ігнорувати правила сівозміни. Якщо постійно вирощувати ті самі овочі на одному й тому ж місці, у ґрунті накопичуються збудники хвороб і личинки шкідників, характерних для конкретної культури. Це не тільки виснажує землю, а й значно знижує врожайність.

Відмова від профілактичної обробки

Прагнення виростити «чисті» овочі без хімії зрозуміле. Але навіть органічному господарству потрібна профілактика. У травні, після цвітіння, саме час обробити рослини спеціальними захисними засобами – як біологічними, так і хімічними, якщо ситуація критична. Це допоможе уникнути поширення грибкових захворювань та навали шкідників.

Занадто щільні посадки

Спроба виростити якомога більше на обмеженій площі часто обертається проблемами. Рослини, які посаджені надто близько, конкурують за світло, воду й поживні речовини. В результаті – сповільнення росту, слабке плодоношення та підвищений ризик грибкових захворювань.

Обробка дерев у період цвітіння

Цвітіння – не час для обприскувань. Під час цього періоду активними є бджоли та інші запилювачі, які гинуть від дії хімікатів. Якщо обприскати дерево, коли воно квітне, можна втратити значну частину зав’язі. Всі обробки варто проводити до або після цвітіння.

Обрізка дерев у травні

Весняний сокогін – не найкращий час для обрізки. В травні у рослин активний обмін речовин, і зрізи погано гояться, стаючи «воротами» для хвороб. Формувальне обрізання слід проводити раніше – ще до розпускання бруньок.

Пересадка незагартованої розсади

Розсада, яка виросла в тепличних чи домашніх умовах, не готова до вуличних реалій без адаптації. Різка зміна середовища (сонце, вітер, нічна прохолода) може знищити ще не зміцнілі рослини. Загартування – ключовий етап: виносьте розсаду на свіже повітря спочатку на годину, поступово збільшуючи час протягом 10-14 днів.