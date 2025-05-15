Окрім органіки, в весняному догляді за садом не обійтися без мінеральних речовин

З настанням весни власники садів беруться за відповідальну справу – підготовку дерев до плодоношення. Саме зараз формуються зав’язі, від яких залежатиме кількість та якість майбутнього врожаю. Одним із ключових моментів догляду є внесення добрив. У цей період підживлення особливо важливе, оскільки молоді плоди активно ростуть і потребують поживних речовин. Як правильно підживлювати дерева навесні, щоб отримати великий і смачний урожай, пише УНІАН.

Органічні добрива

На етапі інтенсивного росту дерева особливо гостро потребують азоту – саме він допомагає формувати соковиті плоди. У травні чудово підходять органічні речовини: компост і перегній. Для молодих дерев (до 3 років) зазвичай вистачає 1-2 відер під кожне, а от старші рослини потребують щонайменше 4 відра. Ще один ефективний варіант – настій пташиного посліду, який розбавляють водою у пропорції 1:10 і заливають під корінь.

Специфіка підживлення ягідних дерев

Деякі культури, зокрема вишні та черешні, мають особливі потреби. У травні вони потребують кальцію, а також мікроелементів. Для них готують підживку на основі води (10 л), деревного попелу (1 кг), оцту (пів літра) та борної кислоти (10 г, попередньо розчиненої в гарячій воді). Такий розчин виливають у зволожений ґрунт навколо кореневої зони.

Перед тим як внести добрива, слід трохи розпушити землю під деревами – це покращить проникнення поживних речовин до коренів. Органіку не варто залишати на поверхні: вона швидко висихає та втрачає ефективність, тому її краще злегка загорнути в ґрунт і після цього рясно полити ділянку.

Мінеральні добрива

Окрім органіки, в весняному догляді за садом не обійтися без мінеральних речовин. Для стимуляції росту та розвитку плодових дерев у травні використовують аміачну селітру, карбамід (сечовину), нітроамофоску або сульфат амонію.

Порошкові суміші зазвичай вносять у попередньо викопану канавку навколо дерева. Для молодих саджанців вистачає 2 столових ложок, а для дорослих дерев – 3. Частину препаратів можна розчинити у воді й застосувати методом обприскування, але завжди дотримуйтесь інструкції та працюйте в захисних рукавичках.

Через 2-3 тижні рекомендується повторити підживлення, цього разу за допомогою добрив із вмістом калію, вони покращують смак плодів і підвищують їх цукристість.