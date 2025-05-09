Аромат лаванди відлякує не тільки колорадського жука, але й інших шкідливих комах

Колорадський жук – це один із найнебезпечніших шкідників для картоплі, здатний завдати значної шкоди врожаю. Однак існують природні методи боротьби з ним, зокрема за допомогою рослин, які відлякують цих комах. Що посадити поруч з картоплею, щоб вберегти її від шкідників, пише «24 Канал».

Рослини, що відлякують колорадського жука

Часник та цибуля. Ці культури виділяють фітонциди, які мають відлякувальний ефект на шкідників. Їх посадка поруч із картоплею може знизити чисельність жуків.

Коріандр. Має характерний аромат, який неприємний для колорадського жука. Висаджування коріандру біля картоплі може допомогти в боротьбі з цим шкідником.

Календула. Ця рослина не тільки прикрашає сад, але й виділяє фітонциди, які можуть відлякувати колорадського жука. Її посадка між рядами картоплі може бути ефективною профілактикою.

Лаванда. Її аромат відлякує не тільки колорадського жука, але й інших шкідливих комах. Висаджування лаванди поруч із картоплею може знизити ризик пошкодження рослин.

Чорнобривці. Ці квіти виділяють природну отруту для ґрунтових шкідників та личинок, що може допомогти в боротьбі з колорадським жуком.