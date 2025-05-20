Іберіс – це невисокі кущики з кульками з квітів

Весна – чудовий час для створення квітучих куточків біля вашого дому. У травні ґрунт уже достатньо прогрітий, і це ідеальний момент для висаджування однорічних квітів, які подарують яскраві фарби та приємний аромат вашому саду. «Ого» пропонує добірку з 10 найкращих квітів для посадки у травні, які не лише прикрасять клумбу, а й будуть радувати вас до пізньої осені.

Китайська айстра (Callistephus chinensis)

Ця яскрава квітка з різноманіттям відтінків, від білих до пурпурних, стане справжньою окрасою вашої клумби. Посійте насіння в добре прогрітий ґрунт, присипте тонким шаром землі та полийте. Для кращого проростання накрийте плівкою до появи сходів. Коли з'являться 4-5 справжніх листочків, прорідіть сіянці та пересадіть їх на відстані 20 см один від одного.

Чорнобривці (Tagetes)

Ці квіти не лише прикрашають сад, а й відлякують шкідників, зокрема нематод. Вони невибагливі до ґрунту та легко доглядаються. Посійте насіння безпосередньо у відкритий ґрунт, полийте та чекайте сходів. Чорнобривці цвітуть до заморозків, додаючи яскравих барв вашій клумбі.

Волошка (Centaurea cyanus)

Волошки – це не лише сині, а й білі, рожеві та блакитні квіти, які додають легкості та романтики вашому саду. Вони розмножуються самосівом, тому після першого посіву ви зможете насолоджуватися їх красою багато років. Висівайте насіння у відкритий ґрунт, поливайте, і волошки порадують вас своїм цвітінням.

Віола (братки)

Віоли – це ніжні квіти, які радують око своїми барвистими пелюстками. Їх можна висаджувати безпосередньо у відкритий ґрунт, дочекатися прогрівання землі та тримати саджанці під плівкою до цього часу. Віоли потребують багато свіжого повітря, регулярного поливу та хорошого освітлення, тому висаджуйте їх на відстані 10-15 см одна від одної.

Гладіолус

Ці елегантні квіти з високими стеблами та великими яскравими квітами – справжня прикраса будь-якої клумби. Висаджуйте цибулини на початку травня, попередньо очистивши їх від лусочок та витримавши в розчині марганцю. Виберіть сонячне місце, викопайте лунку та посадіть цибулину паростком вгору на глибину, що дорівнює трьом діаметрам цибулини. Після посадки присипте землею та полийте.

Лілійник

Лілійники – це квіти, схожі на водяні лілії, які додають екзотичності вашому саду. Висаджуйте їх у першій половині травня. Лілійники добре переносять тінь, але краще забезпечити їм достатню кількість світла. До ґрунту вони не вимогливі, завдяки потужній кореневій системі вони знайдуть собі потрібну порцію вологи.

Гіпсофіла (Baby's breath)

Ця квітка виглядає, як хмара з дрібних білих квітів, що додає легкості та ніжності вашій клумбі. Гіпсофіла – багаторічна рослина висотою до 80 см. Оптимальна схема посадки для такої квітки – 60х80 см. Досить засіяти клумбу один раз, щоб на кілька років забути про флористику.

Іберійка (Candytuft)

Іберійка – це невисокі кущики з кульками з квітів, які спочатку мають бузковий відтінок, а з часом фарбуються в білий. Після появи справжніх листочків сходи проріджують і розсаджують за схемою 40х40 см