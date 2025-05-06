Насправді, вибір вирощувати гібіскус удома чи ні залежить від особистих уподобань

Гібіскус, або китайська троянда, вже багато років залишається однією з найпопулярніших декоративних рослин для вирощування в кімнатних умовах. Його великі, яскраві квіти здатні прикрасити будь-який інтер’єр, а невибагливість у догляді робить цю рослину привабливою для як досвідчених квітникарів, так і для новачків. Проте не всі сприймають гібіскус винятково як елемент декору, з ним пов’язано чимало цікавих, а подекуди й тривожних народних прикмет. Чи відповідають вони реальності, пишуть «Новини.LIVE».

Народні вірування

У традиційних народних уявленнях гібіскус часто має неоднозначну репутацію. Його іноді називають «квіткою смерті» через переконання, що несподіване або дуже рясне цвітіння цієї рослини може передвіщати хворобу чи біду в домі. Існує також забобон, згідно з яким гібіскус здатен негативно впливати на жіночу долю: нібито його енергія може відштовхувати чоловіків, провокувати розриви у стосунках або сприяти самотності.

Деякі прихильники езотеричних практик вважають, що гібіскус впливає на енергетику простору, де він росте. Зокрема, йому приписують здатність викликати часті сварки, емоційне напруження між членами сім’ї та навіть проблеми зі здоров’ям у чутливих людей. Саме тому чимало людей свідомо уникають вирощування цієї квітки в оселі, особливо якщо вірять у прикмети або мають схильність до містичного сприйняття світу.

Наукові переконання

Однак науковий підхід до цього питання повністю спростовує подібні твердження. З ботанічного боку, гібіскус – цілком безпечна й нешкідлива рослина. Вона не виділяє токсичних речовин і не чинить жодного реального впливу на психоемоційний стан людини. Навпаки, багато квітникарів відзначають, що догляд за рослиною має заспокійливий ефект і допомагає розслабитися після напруженого дня.

Насправді, вибір вирощувати гібіскус удома чи ні залежить від особистих уподобань і світогляду кожного. Якщо ви не схильні до забобонів і цінуєте красу живих квітів, китайська троянда стане яскравою окрасою вашого підвіконня. А якщо ви надаєте великого значення прикметам, можливо, варто звернути увагу на інші, більш нейтральні кімнатні рослини.