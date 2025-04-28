Діффенбахії приписують здатність погіршувати стан здоров’я чоловіків, знижувати їхню активність і руйнувати гармонію в стосунках

На перший погляд, кімнатні квіти здаються виключно позитивною прикрасою для дому – вони очищають повітря, створюють затишок і дарують відчуття гармонії. Та в народних уявленнях деякі з них мають інше, менш приємне значення. Здавна побутують забобони, що певні рослини здатні впливати на долю жінки, особливо на її особисте життя. Їх прозвали «квітами самотності» або «рослинами безшлюбності». Звісно, не варто в питаннях своєї долі покладатися виключно на вибір вазонків вдома, проте якщо ви вірите в такі речі, то підбірка ТСН для вас.

Фікус

Колись фікус вважали символом добробуту і часто тримали в оселях. Але з часом з’явилося повір’я, що ця рослина притягує самотність. Особливо для жінок: мовляв, фікус відганяє кохання або навіть сприяє розривам. Через це його іноді називають «квіткою вдів».

Плющ

Плющ – в’юнка рослина, яку в народі вважали «чоловікогоном». Наші предки вірили, що він не терпить поруч чоловічої енергетики й поступово витісняє чоловіків із дому. Тому плющ рідко рекомендували вирощувати незаміжнім дівчатам.

Золота ліана (сциндапсус)

Ця декоративна рослина приваблює своїм яскравим листям і невибагливістю. Але за прикметами, сциндапсус забирає життєві сили у чоловіків, підриває здоров’я, а згодом і кохання. Її асоціюють із самотністю через довгі, віддалені між собою пагони – символічно натякає на віддалення у стосунках.

Сансевʼєрія

У народі відома як «щучий хвіст» або «тещин язик», сансевієрія давно завоювала популярність завдяки своїй витривалості. Однак вважається, що вона притягує в дім холод і суперечки, руйнуючи стосунки між жінкою та чоловіком.

Дифенбахія

Окрім того, що ця рослина токсична й небезпечна для дітей і тварин, вона також має сумнівну репутацію в народних повір’ях. Дифенбахії приписують здатність погіршувати стан здоров’я чоловіків, знижувати їхню активність і руйнувати гармонію в стосунках.

Хойя

Кучерява рослина з восковими квітами виглядає ефектно, та згідно з повір’ями, може негативно впливати на чоловіків у домі. Її навіть вважали «рослиною-отруйницею», здатною заважати сімейному щастю й викликати негаразди в особистому житті.

Ардизія (японська горобина)

Цей чагарник із червоними ягодами іноді називають «деревом вдів». Згідно з прикметами, ардизія асоціюється з втратами, самотністю та розривами в парі. Через це її не рекомендували тримати в домі молодим незаміжнім жінкам.